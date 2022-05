Χιλή: Εντυπωσιακό απολίθωμα ενός εγκύου ιχθυόσαυρου ανακάλυψαν οι επιστήμονες

Χιλιανοί επιστήμονες ανακάλυψαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά απολιθώματα ιχθυόσαυρων που έχουν βρεθεί ποτέ στον κόσμο.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά διατηρημένο απολίθωμα που βρέθηκε στον παγετώνα Τίνταλ, στο βόρειο τμήμα της Παταγονίας που ανήκει στη Χιλή.

Η «Φιόνα», όπως είναι το όνομα που έδωσαν οι επιστήμονες στον θηλυκό ιχθυόσαυρο, ήταν έγκυος όταν έχασε τη ζωή της. Μάλιστα, τα έμβρυα είναι «άθικτα» στο τεράστιο απολίθωμα που βρέθηκε.

Το απολίθωμα μήκους 4 μέτρων θα βοηθήσει τους επιστήμονες να μελετήσουν την εμβρυϊκή ανάπτυξη των ιχθυόσαυρων που περιπλανήθηκαν στους ωκεανούς πριν από 90-250 εκατομμύρια χρόνια.

I’m incredibly proud of @judkasan for leading this successful campaign. A massive congrats to Jonatan Kaluza (@FundacionAzara)& Héctor Ortiz who led the ichthyosaur excavation, sleeping the whole time inside tents by the fossil, in front of the glacier. They did a superb job. pic.twitter.com/BQWm72WEi5