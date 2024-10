H NASA προσφέρει 3 εκατ. δολάρια σε όποιον βρει λύση για τα διαστημικά σκουπίδια

To LunaRecycle Challenge είναι ένας διαγωνισμός της NASA ύψους τριών εκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λύσεων ανακύκλωσης που μπορούν να μειώσουν τα στερεά απόβλητα και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των μακροπρόθεσμων σεληνιακών αποστολών.

Η NASA έχει δεσμευτεί για τη βιώσιμη εξερεύνηση του διαστήματος και καθώς προετοιμάζεται για τις μελλοντικές επανδρωμένες διαστημικές αποστολές της, μεταξύ των οποίων και στη Σελήνη, αναζητά το πώς μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι διάφορες ροές αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των στερεών αποβλήτων - αλλά και το πώς μπορούν να αποθηκευτούν, να υποστούν επεξεργασία και να ανακυκλωθούν σε ένα διαστημικό περιβάλλον, έτσι ώστε να χρειάζεται να επιστραφούν στη Γη ελάχιστα ή καθόλου απόβλητα.

Η πρόκληση μπορεί επίσης να επηρεάσει και να εμπνεύσει καλύτερες προσεγγίσεις και αποτελέσματα για τη γήινη ανακύκλωση - μέσω εντελώς νέων προσεγγίσεων, μέσω διαδικασιών που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και μειώνουν τις τοξικές εκροές και μέσω τεχνολογιών μικρότερης κλίμακας που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

«Η βιώσιμη λειτουργία είναι μια σημαντική προϋπόθεση για τη NASA καθώς κάνουμε ανακαλύψεις και διεξάγουμε έρευνα τόσο μακριά από το σπίτι όσο και στη Γη. Με αυτήν την πρόκληση, αναζητούμε τις καινοτόμες προσεγγίσεις του κοινού για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Σελήνη και στοχεύουμε να πάρουμε τα διδάγματα πίσω στη Γη προς όφελος όλων» δήλωσε η Έιμυ Καμίνσκι, υπεύθυνη προγράμματος για τα βραβεία, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες Crowdsourcing της NASA.

To LunaRecycle Challenge είναι ένας διαγωνισμός δύο φάσεων που περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο κομμάτι κατασκευής και ένα ψηφιακό δίδυμο κομμάτι.

Το πρωτότυπο κομμάτι κατασκευής εστιάζει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εξαρτημάτων και συστημάτων υλικού για την ανακύκλωση ενός ή περισσότερων στερεών αποβλήτων στη σεληνιακή επιφάνεια. Το ψηφιακό κομμάτι εστιάζει στον σχεδιασμό ενός εικονικού αντιγράφου ενός πλήρους συστήματος για την ανακύκλωση ροών στερεών αποβλήτων στη σεληνιακή επιφάνεια και την κατασκευή τελικών προϊόντων.

