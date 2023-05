H NASA βρήκε στοιχεία ότι κάποτε υπήρχε ένα ακμαίο ποτάμι στον Άρη

Το ρόβερ Perseverance της NASA εντόπισε στοιχεία ότι στον πλανήτη Άρη που μπορεί να αποδείξουν ότι κάποτε υπήρχε ένα ποτάμι στον κρατήρα Jezero Crater.

Η Διαστημική Υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα μία εικόνα στην οποία παρουσιάζονται καμπυλωτοί βράχοι - πράγμα που υποδηλώνει προηγούμενη έντονη ροή νερού - κατασκευασμένοι από μεγαλύτερα, χονδροειδή ιζήματα.

«Αυτά υποδηλώνουν ένα ποτάμι υψηλής ενέργειας που μεταφέρει πολλά συντρίμμια. Όσο πιο ισχυρή είναι η ροή του νερού, τόσο πιο εύκολα μπορεί να μετακινήσει πολλά υλικά», δήλωσε η Libby Ives, ερευνήτρια στο Jet Propulsion Laboratory της NASA.

Η ίδια παρατήρησε πως ήταν απολαυστική η μελέτη των βράχων σε έναν άλλο πλανήτη και ο εντοπισμός διαδικασιών που είναι τόσο οικείες.

Οι επιστήμονες είχαν δει στο παρελθόν αυτά τα καμπύλα σχήματα από το διάστημα. Αλλά το ρόβερ Perseverance - ένα εργαστήριο με λέιζερ πάνω σε τροχούς - τους επέτρεψε να ρίξουν μία κοντινή ματιά.

Η ψηφιδωτή εικόνα αποτελεί στην ουσία ένα κολάζ από 203 διαφορετικές εικόνες. Οι καμπύλες μπορεί να προέρχονται από μια μετακινούμενη όχθη ποταμού, ή ίσως από αμμοθίνες.

