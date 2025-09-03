Τεράστιος αστεροειδής θα περάσει σήμερα πολύ κοντά από τη Γη - Υπάρχει πιθανότητα πρόσκρουσης;

Αστεροειδής στο μέγεθος λεωφορείου, που εντοπίστηκε πριν από μία εβδομάδα, θα περάσει κοντά από τη Γη σήμερα (3 Σεπτεμβρίου). Το βραχώδες σώμα δεν θα πλησιάσει ξανά τόσο κοντά πριν από τις 4 Σεπτεμβρίου 2125 — σχεδόν ακριβώς 100 χρόνια αργότερα.

Ο αστεροειδής, με την ονομασία 2025 QV5, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 24 Αυγούστου. Έχει μήκος περίπου 11 μέτρα και κινείται προς τη Γη με ταχύτητα πάνω από 22.400 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με το Asteroid Watch του Εργαστηρίου Jet Propulsion της NASA (JPL).

Ο αστεροειδής θα περάσει μέσα σε απόσταση περίπου 805.000 χιλιομέτρων από τη Γη — περίπου διπλάσια από την απόσταση της Σελήνης, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Small-Body Database Lookup του JPL.

Ο 2025 QV5 ακολουθεί περίπου κυκλική τροχιά γύρω από τον Ήλιο, ολοκληρώνοντας μία περιφορά κάθε 359,4 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιφοράς, κινείται ανάμεσα στις τροχιές της Γης και της Αφροδίτης, επηρεαζόμενος από τη βαρύτητα των δύο πλανητών. Ως αποτέλεσμα, είναι απίθανο να χτυπήσει τη Γη.

Ακόμη κι αν συνέβαινε, είναι πολύ μικρός για να θεωρηθεί «ενδεχόμενα επικίνδυνος», και οι περισσότεροι από τους βράχους του πιθανότατα θα καούν στην ατμόσφαιρα.

Παρά ταύτα, οι επιστήμονες ενδιαφέρονται να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για τον αστεροειδή. Έχει ήδη προγραμματιστεί να παρατηρηθεί από το ραντάρ Goldstone στην Καλιφόρνια, το οποίο ειδικεύεται στην παρακολούθηση και αποτύπωση αστεροειδών κοντά στη Γη, τις επόμενες μέρες.

Ο 2025 QV5 θα πραγματοποιήσει μερικές ακόμη «στενές προσπεράσεις» της Γης τον επόμενο αιώνα, όπως το 2026 και το 2027, αλλά σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Για παράδειγμα, του χρόνου θα πλησιάσει τη Γη μόνο σε απόσταση 5,3 εκατομμυρίων χιλιομέτρων και το 2027 θα βρίσκεται τρεις φορές πιο μακριά.

Η επόμενη φορά που θα πλησιάσει ξανά κοντά σε αυτή την απόσταση θα είναι στις 4 Σεπτεμβρίου 2125 — περίπου 100 χρόνια, μία ημέρα και δύο ώρες μετά την τρέχουσα προσέγγιση — όταν θα φτάσει σε απόσταση περίπου 1,3 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις τρέχουσες υπολογισμένες προβλέψεις. Ωστόσο, η μελλοντική ημερομηνία και απόσταση δεν είναι απόλυτα σταθερές.

Καθώς οι ερευνητές συλλέγουν περισσότερα δεδομένα για τις κινήσεις του 2025 QV5, θα μπορέσουν να υπολογίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την τροχιά του, κάτι που μπορεί να αλλάξει το πότε θα επιστρέψει. Για παράδειγμα, οι πιθανότητες πρόσκρουσης του αστεροειδούς 2024 YR4, που είχε προκαλέσει ανησυχία φέτος, άλλαζαν συνεχώς μέχρι που τελικά μειώθηκαν στο μηδέν, καθώς οι επιστήμονες συνέλεξαν περισσότερες παρατηρήσεις.

Οι αστεροειδείς μπορούν επίσης να εκτραπούν από την τροχιά τους λόγω βαρύτητας άλλων αντικειμένων, όπως πλανητών ή μεγαλύτερων διαστημικών βράχων. Αν ο 2025 QV5 περάσει κοντά σε έναν άγνωστο αστεροειδή μεταξύ της Γης και της Αφροδίτης μέσα στα επόμενα 100 χρόνια, ίσως να μην το ανακαλύψουμε παρά μόνο όταν δεν ακολουθήσει την αναμενόμενη τροχιά του.

Με πληροφορίες από Live Science