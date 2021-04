Η Apple παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα τα νέα iMac και iPad Pro αλλά το Twitter ενδιαφέρθηκε μάλλον περισσότερο για μία στιγμιαία έκφραση στο πρόσωπο του Τιμ Κουκ, που κατέληξε να γίνει viral meme.

Όλα ξεκίνησαν από ένα κινηματογραφικό βίντεο για το iPad Pro, σαφώς εμπνευσμένο από τις ταινίες δράσης Mission Impossible. Στο φιλμ μικρού μήκους γίνεται διάρρηξη στα κεντρικά γραφεία της Apple και κάποιος φαίνεται να κλέβει το τσιπ M1 από ένα MacBook Pro τοποθετώντας το σε ένα iPad Pro. Στο τέλος αποδεικνύεται πως ο διαρρήκτης είναι ο ίδιος ο CEO της Apple.

Η στιγμή της αποκάλυψης συνοδεύεται από ένα πονηρό χαμόγελο που τα social media «δεν συγχώρεσαν» και το ανέδειξαν σε meme.

«Ο Τιμ όταν κοιτάζει το πορτοφόλι μου»

«Ο Τιμ κοιτάζει τον τραπεζικό μου λογαριασμό»

«Όταν φέρνουν το πιάτο με τις φτερούγες στο τραπέζι»

[when the plate of wings gets delivered to the table] pic.twitter.com/77MD8acxC3 — Tim Marcin (@TimMarcin) April 20, 2021

«Όταν ανοίγω το ψυγείο για ένα σνακ τα μεσάνυχτα»

opening up the fridge to grab a snack at midnight #AppleEvent pic.twitter.com/sPmL47Bngw — Mashable (@mashable) April 20, 2021