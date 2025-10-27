Γυναικομαστία: Γιατί κάποιοι άνδρες εμφανίζουν διόγκωση στο στήθος και πότε χρειάζεται γιατρός

Η διόγκωση του στήθους στους άνδρες είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί πολλούς, αλλά σπάνια συζητείται ανοιχτά. Για κάποιους πρόκειται απλώς για συσσώρευση λίπους, ενώ σε άλλους είναι αποτέλεσμα αύξησης του μαζικού αδένα, της λεγόμενης γυναικομαστίας. Πιο σπάνια, η αλλαγή μπορεί να κρύβει σοβαρότερη πάθηση, όπως καρκίνο του μαστού.

Σύμφωνα με μελέτες, έως και οι μισοί άνδρες παρουσιάζουν κάποια στιγμή στη ζωή τους διόγκωση του μαζικού ιστού, συνήθως χωρίς να το αντιληφθούν ή να χρειαστούν θεραπεία.

Όπως και στις γυναίκες, ο ανδρικός μαστός αποτελείται από λίπος και αδενικό ιστό. Το λίπος καθορίζει το σχήμα και τον όγκο, ενώ ο αδενικός ιστός ανταποκρίνεται στις ορμόνες. Η τεστοστερόνη κρατά τον ιστό μικρό και ανενεργό, ενώ τα οιστρογόνα μπορούν να προκαλέσουν ανάπτυξη, ιδίως όταν η ορμονική ισορροπία διαταράσσεται.

Αυτός είναι ο λόγος που οι άνδρες μπορούν να εμφανίσουν γυναικομαστία ή, πολύ σπανιότερα, καρκίνο του μαστού.

Πού οφείλεται η γυναικομαστία

Η αύξηση του μαζικού ιστού στους άνδρες μπορεί να σχετίζεται με ορμονικές μεταβολές, λήψη φαρμάκων ή χρόνιες παθήσεις. Κατά την εφηβεία, έως και τα δύο τρίτα των αγοριών εμφανίζουν παροδική γυναικομαστία, που συνήθως υποχωρεί χωρίς θεραπεία. Στους μεγαλύτερους άνδρες, η φυσιολογική μείωση της τεστοστερόνης ή η χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων — για τον προστάτη, την τριχόπτωση ή τη θεραπεία καρκίνου — μπορεί να προκαλέσει ανάλογη διόγκωση.

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση μαριχουάνας ή αναβολικών στεροειδών επηρεάζει επίσης τις ορμόνες, οδηγώντας σε παρόμοιες μεταβολές. Όταν η διόγκωση οφείλεται αποκλειστικά σε συσσώρευση λίπους, πρόκειται για την αποκαλούμενη ψευδογυναικομαστία, που συνήθως βελτιώνεται με απώλεια βάρους και τακτική άσκηση.

Πότε να απευθυνθείτε σε γιατρό

Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις είναι καλοήθεις, κάθε σκληρό ή σταθερό ογκίδιο, ασύμμετρη διόγκωση, έκκριση από τη θηλή ή ταχεία αύξηση του μεγέθους πρέπει να εξετάζονται ιατρικά. Περίπου το 1% των καρκίνων του μαστού αφορά άνδρες, οπότε οποιαδήποτε νέα ή επίμονη μεταβολή στο στήθος δεν πρέπει να αγνοείται.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αντιμετώπιση βασίζεται στη διάγνωση του αιτίου και παρακολούθηση. Η απώλεια βάρους βοηθά ιδιαίτερα στην ψευδογυναικομαστία, ενώ η ορμονική θεραπεία μπορεί να ωφελήσει άνδρες με χαμηλή τεστοστερόνη. Όταν η διόγκωση παραμένει, υπάρχει η δυνατότητα χειρουργικής αφαίρεσης του ιστού, μια από τις πιο συχνές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής στους άνδρες.

Για όσους δεν επιλέγουν επέμβαση, ειδικά ενδύματα συμπίεσης μπορούν να προσφέρουν προσωρινή βελτίωση στην εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ LIVING Έρευνα: Ποια αιθέρια έλαια και γιατί μπορεί να προκαλέσουν γυναικομαστία στα αγόρια