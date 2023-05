Το Google Maps αλλάζει: Νέοι ρεαλιστικοί χάρτες για «τρισδιάστατη εμπειρία»

Το Immersive View για διαδρομές έρχεται στο Google Maps και νέες μέθοδοι μέσω τεχνητής νοημοσύνης παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια και ευκολία στον χρήστη.

Η Google λανσάρει μια νέα μορφή χάρτη διαδρομών που θα διευκολύνει την οπτικοποίηση της εκάστοτε διαδρομής προς τον προορισμό σας και γενικά θα δημιουργήσει μια πιο ρεαλιστική και λεπτομερή εικόνα του τι συμβαίνει.

Το Immersive View ανακοινώθηκε για πρώτη φορά πέρυσι, παρουσιάζοντας μια τρισδιάστατη άποψη κτιρίων και άλλων σημείων (3D χάρτες), καθώς και μια πανοραμική άποψη της περιοχής. Το Immersive View συνδυάζει εικόνες δρόμου και εναέριες εικόνες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργεί ένα πλούσιο ψηφιακό μοντέλο του κόσμου, όπως αναφέρει η Google σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Το σχέδιο διαδρομής περιέχει όλες τις βασικές πληροφορίες όπως κυκλοφορία, καιρός, ποιότητα αέρα, διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης ή ποδηλατοδρόμων κ.λπ.

Αρχικά, η νέα λειτουργία είναι διαθέσιμη σε iOS και Android για 15 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Αυτές είναι: Άμστερνταμ, Βερολίνο, Δουβλίνο, Φλωρεντία, Λας Βέγκας, Λονδίνο, Λος Άντζελες, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, Παρίσι, Σαν Φρανσίσκο, Σαν Χοσέ, Σιάτλ , Τόκιο και Βενετία.

