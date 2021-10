Περί ορέξεως κολοκυθόπιτα ή και μπρόκολο - ένα λαχανικό «ασπίδα» για την υγεία, που άλλοι το λατρεύουν και άλλοι το μισούν.

Παρά τις θρεπτικές του ιδιότητες και τις πολλές βιταμίνες του πάρα πολλοί σιχαίνονται την οσμή και ακόμη περισσότερο την γεύση, αλλά για αυτό μάλλον ευθύνεται εν μέρει το σάλιο τους.

Τζορτζ Μπους: I do not like broccoli!

Ο πιο διάσημος πολέμιος του μπρόκολου ήταν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους, ο πρεσβύτερος. Όταν εξελέγη το 1990 εξορίστηκε το μπρόκολο από την κουζίνα του Λευκού Οίκου και του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One. Φαίνεται ότι όταν ήταν παιδί υπέστη μεγάλη καταπίεση από την μητέρα του Ντόροθι. Ειδάλλως δεν θα απαντούσε με τόση αγανάκτηση, όταν ρωτήθηκε για το μπρόκολο. «Το μισούσα ακόμη κι όταν ήμουν μικρός, αλλά η μητέρα μου με πίεζε να το τρώω. Αλλά τώρα είμαι πρόεδρος των ΗΠΑ και δεν πρόκειται να ξαναφάω μπρόκολο στη ζωή μου».

Η έρευνα

Αλλά γιατί τέτοια άπωση γι αυτό το αθώο, άκακο και πράσινο λαχανικό; Το ζήτημα απασχόλησε ερευνητές από την Αυστραλία. Και ανακάλυψαν ότι διάφορα είδη λάχανου, όπως το κουνουπίδι και τα λαχανάκια Βρυξελλών, περιέχουν συγκεκριμένα ένζυμα, που σε συνδυασμό με το σάλιο προκαλούν δυσάρεστες θειώδεις οσμές. Σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο.

Σύμφωνα με τη μελέτη τους που δημοσιεύτηκε και στο περιοδικό Journal of Agricultural and Food Chemistry, οι επιστήμονες διερεύνησαν μια γκάμα αντιδράσεων που έχει να κάνει με το λεγόμενο μικροβίωμα του στόματος. Εκτός από το γαστρεντερικό σύστημα η στοματική κοιλότητα «φιλοξενεί» πάνω από 700 μονοκύτταρους μικροοργανισμούς, βακτηρίδια και μύκητες.

Στοματικό μικροβίωμα

Σε περίπτωση που το μικροβίωμα είναι κατεστραμμένο, δημιουργούνται πέτρες στα δόντια, τερηδόνα και περιοδοντίτιδα. Αυτά είναι μερικά από τα κλασικά συμπτώματα. Στην ίδια μελέτη, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι στη στοματική κοιλότητα των παιδιών προκαλούνται παρόμοιες ενώσεις οσμών, όπως και στους γονείς τους, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχουν το ίδιο στοματικό μικροβίωμα.

Στην περίπτωση της κράμβης, αυτό το είδος λάχανου περιέχει μια ένωση που παράγει μια έντονη θειώδη οσμή, όταν ένα ένζυμο επενεργεί στο φυτικό ιστό.

Η ίδια θειώδης οσμή παρατηρείται και όταν ορισμένα βακτηρίδα παράγονται στο στοματικό μικροβίωμα. Τα παιδιά λοιπόν, που το σάλιο τους σε συνδυασμό με το μπρόκολο παράγει τις περισσότερες ενώσεις θείου, δεν θέλουν «ούτε ζωγραφιστό» να βλέπουν το μπρόκολο. Κατά ένα περίεργο λόγο στους γονείς τους αυτή η συγκεκριμένη ένωση ενζύμων με τις επενέργειές της, δεν παρατηρήθηκε. Οι ερευνητές λοιπόν υποθέτουν ότι ορισμένοι ενήλικες μάλλον συνήθισαν την αμφιλεγόμενη γεύση του μπρόκολου.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle