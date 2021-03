H Αμοργός έγινε πρόσφατα viral στα social media λόγω ενός meme στο Twitter.

Κάθε μήνα, στο Twitter εμφανίζεται ένα meme, που καλεί τους χρήστες να αναζητήσουν μια φράση. Για παράδειγμα, «Γιατί ανακαλύφθηκαν τα αλυσοπρίονα» ή «ποιος δεινόσαυρος έχει 5.000 δόντια» ήταν κάποια memes που έγιναν viral παλιότερα.

Πρόσφατα, το meme που κυκλοφορεί στο Twitter καλεί τους χρήστες να βρουν «ποιο είναι το 25ο νησί της Ελλάδας». Αρκετοί αναζητούν στο Google τη φράση «25th island of Greece». Η απάντηση είναι ότι το 25ο μεγαλύτερο από τα 6.000 νησιά της Ελλάδας είναι η Αμοργός.

Someone told me to look up the 25th island of greece, why