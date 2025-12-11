Γιατί δεν εντοπίστηκε το καρκινικό γονίδιο στο σπέρμα δότη που χρησιμοποιήθηκε για τη σύλληψη 197 παιδιών

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος έδωσε εξηγήσεις για την υπόθεση του δότη με το «γονίδιο καρκίνου», το οποίο έφερε εν αγνοία του και χρησιμοποιήθηκε για τη σύλληψη 197 παιδιών.

Ο άνδρας έφερε μια σπάνια, καρκινογόνο μετάλλαξη και το γενετικό υλικό του χρησιμοποιήθηκε στη σύλληψη σχεδόν 200 παιδιών σε όλη την Ευρώπη, όπως προκύπτει από μεγάλη έρευνα της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων (EBU).

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος της Δανίας (ESB), η οποία είναι υπεύθυνη για την προμήθεια των δειγμάτων, παραδέχθηκε ότι η μετάλλαξη δεν θα μπορούσε να ανιχνευθεί κατά τους ελέγχους και πως ο συγκεκριμένος άνδρας «αποκλείστηκε αμέσως» μόλις εντοπίστηκε το γονίδιο.

«Ο έλεγχος δεν μπορεί ποτέ να γίνει με αίμα. Κάθε σπερματοζωάριο είναι ελαφρώς διαφορετικό, οπότε και ο έλεγχός τους δεν είναι απλός», δήλωσε ο Jackson Kirkman-Brown, καθηγητής στο University of Birmingham. «Στο τέλος, το πρόβλημα εδώ αφορά τα όρια ανά οικογένεια και τη μακροχρόνια, μη ελεγχόμενη χρήση του», πρόσθεσε.

Η Clare Turnbull από το Institute of Cancer Research στο Ηνωμένο Βασίλειο περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά σπάνια, με ελάχιστες πιθανότητες να συμβεί. «Αυτό αντιπροσωπεύει μια πολύ δυσάρεστη σύμπτωση δύο εξαιρετικά σπάνιων γεγονότων: ότι το σπέρμα του δότη φέρει μεταλλάξεις για μια εξαιρετικά σπάνια γενετική κατάσταση… και ότι έχει χρησιμοποιηθεί για τη σύλληψη τόσων πολλών παιδιών», δήλωσε.

Δωρεά σπέρματος – Ο κανονισμός στην Ευρώπη

Ο κανονισμός για τη δωρεά σπέρματος δεν είναι κοινός σε όλη την Ευρώπη. Ο μέγιστος αριθμός παιδιών από έναν μόνο δότη κυμαίνεται από ένα στην Κύπρο έως 10 σε Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Πολωνία, σύμφωνα με έκθεση του 2025 των Nordic National Ethics Councils.

Σε άλλα κράτη ο αριθμός των οικογενειών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο δότη περιορίζεται, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να αποκτούν αδέλφια. Για παράδειγμα, ο ίδιος δότης μπορεί να βοηθήσει 12 οικογένειες στη Δανία και έξι οικογένειες σε Σουηδία ή Νορβηγία.

Τέλος, οι δωρεές διατηρούνται ανώνυμες σε 16 χώρες, αν και σε ορισμένες μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του δότη αν το παιδί έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.