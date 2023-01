Forbes: Αστρονόμοι «έπιασαν» ραδιοσήμα από μακρινό γαλαξία

Αστρονόμοι που χρησιμοποιούσαν ραδιοτηλεσκόπιο στην Ινδία κατέγραψαν το πιο μακρινό ραδιοσήμα από γαλαξία.

Έτσι ενίσχυσαν τις ελπίδες ότι τα μυστικά του πρώιμου σύμπαντος μπορούν να αποκαλυφθούν με τη χρήση της υπάρχουσας τεχνολογίας των τηλεσκοπίων, αναφέρει το Forbes.

Το σήμα προήλθε από έναν γαλαξία με την ονομασία SDSSJ0826+5630, που βρίσκεται σε απόσταση 8,8 δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Ουσιαστικά δηλαδή πιο κοντά στο Big Bang από οποιονδήποτε άλλο γαλαξία που έχει ανιχνευθεί προηγουμένως με τη χρήση ραδιοαστρονομίας, αναφέρει το Forbes.

Βαρυτικός φακός

Χρησιμοποίησαν μια τεχνική που ονομάζεται βαρυτικός φακός. Βαρυτικός φακός (gravitational lens) ονομάζεται κάθε κατανομή ύλης (όπως ένας γαλαξίας ή σμήνος γαλαξιών) που βρίσκεται ανάμεσα σε μία μακρινή πηγή φωτός και έναν παρατηρητή, και καμπυλώνει τη διαδρομή του φωτός από την πηγή μέχρι τον παρατηρητή.

Το Forbes κάνει λόγο για έναν «κυματισμό του χωροχρόνου» που επιτρέπει στα αντικείμενα του υποβάθρου να μεγεθύνονται εξαιρετικά από τα αντικείμενα του προσκηνίου.

