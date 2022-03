Εργαλεία 43.000 χρόνων αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τη ζωή και εξαφάνιση των Νεάντερταλ

Πολλές λεπτομέρειες παραμένουν έως και σήμερα ασαφείς σχετικά με τη ζωή και εξαφάνιση των Νεάντερταλ πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Τώρα, οι ερευνητές είναι λίγο πιο κοντά στην κατανόηση των λόγων που οδήγησαν σε αυτή την εξαφάνιση και «άνοιξαν» τον δρόμο για την επικράτηση των σύγχρονων ανθρώπων.

Μια ομάδα αρχαιολόγων που ανασκάπτουν ένα «εργαστήριο» όπου οι Νεάντερταλ κατασκεύαζαν πέτρινα εργαλεία πριν από 45.000 χρόνια, βρήκε στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ένας προηγούμενος πληθυσμός Νεάντερταλ εξαφανίστηκε χιλιάδες χρόνια πριν από την άφιξη αυτών των κατασκευαστών εργαλείων. Τα ευρήματα από την ανασκαφή στην Aranbaltza στη Χώρα των Βάσκων, στην Ισπανία, δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη στο περιοδικό Science.

Ο επικεφαλής συγγραφέας Joseba Rios-Garaizar σημειώνει πως τα ευρήματα δείχνουν ότι «οι Νεάντερταλ έχουν μια ιστορία που είναι εύκολο να παραβλέψουμε». «Έζησαν ιστορικές και δημογραφικές αλλαγές», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές κατέληξαν στα συμπεράσματά τους αφού ανακάλυψαν δραστικές αλλαγές στο στυλ που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της πιο προηγμένης και χαρακτηριστικής τεχνολογίας των Νεάντερταλ: τα πέτρινα εργαλεία.

Η ανακάλυψη

Ο αρχαιολογικός χώρος στην Aranbaltza αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1957 σε ένα ενεργό τότε λατομείο άμμου. Έκτοτε, οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στην Aranbaltza όπου έχουν βρεθεί αρχαιολογικά ευρήματα. Στην παλαιότερη βρήκαν ίχνη οικισμών που χρονολογούνται πριν από περίπου 100.000 χρόνια. Στη δεύτερη τοποθεσία, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ό,τι έχει απομείνει από τζάκια και πιθανότατα κατασκευές που χτίστηκαν από κατοίκους Νεάντερταλ πριν από περίπου 50.000 χρόνια.

Η νέα δημοσίευση αναφέρεται σε μια ανασκαφή στη νεότερη τοποθεσία, η οποία κατοικήθηκε μόλις πριν από 43.000 χρόνια. Ωστόσο εκεί, οι ερευνητές δε βρήκαν κατοικίες. Αντ’ αυτού, αποκάλυψαν τα απομεινάρια ενός εργαστηρίου λίθινων εργαλείων που ήταν γεμάτο με 5.686 κομμάτια πέτρας. Συλλογικά, αυτά τα λιθοτεχνήματα αφηγούνται μια ιστορία κοινωνικής αλλαγής και αλλαγής τρόπου κατασκευής.

In Aranbaltza II only lithic materials were recovered as preservation affected organic materials. A huge collection of 5,686 lithic remains excavated in ca. 14 m². Most of the material is flint (94%), but also includes sandstone blocks, plaques, and ochre lumps. pic.twitter.com/rbTrK1zMaC