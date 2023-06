Έρευνα: Γιατί τα σγουρά μαλλιά κρατούν πιο δροσερό το κεφάλι

Εδώ και χρόνια οι επιστήμονες αναρωτιούνται γιατί τα μαλλιά στο κεφάλι των ανθρώπων είναι συνήθως πυκνά και πλούσια ενώ στο υπόλοιπο σώμα είμαστε λιγότερο τριχωτοί.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences υποδηλώνει ότι οι πυκνές τρίχες στο κεφάλι μπορεί να προέκυψαν κατά την εξέλιξη για να σταματήσουν τους μεγάλους εγκεφάλους των προγόνων μας από την υπερθέρμανση. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα, τα σγουρά μαλλιά κρατούν το κεφάλι πιο δροσερό.

Η «θωράκιση» του κεφαλιού από τη θερμότητα θα μπορούσε να είναι ζωτικής σημασίας για τους πρώτους σύγχρονους ανθρώπους που ζούσαν στην Αφρική κάτω από τον ήλιο του ισημερινού.

«Ο εγκέφαλος είναι ένα μεγάλο και πολύ ευαίσθητο στη θερμότητα όργανο που παράγει επίσης πολλή θερμότητα», λέει η Τίνα Λασίσι στον Τομ Μετκάλφε του National Geographic. «Ως εκ τούτου, σκεφτήκαμε ότι, εξελικτικά, αυτό θα μπορούσε να είναι σημαντικό, ειδικά σε μια χρονική περίοδο που βλέπουμε το μέγεθος του εγκεφάλου του είδους μας να αυξάνεται», πρόσθεσε.

Για να κατανοήσουν καλύτερα πώς τα μαλλιά επηρεάζουν τη θερμοκρασία του κεφαλιού, η Λασίσι και οι συνεργάτες της τοποθέτησαν τρεις διαφορετικές περούκες αλλά και καμία περούκα σε μια κούκλα.

4/8 We ran a series of experiments involving a thermal manikin that looked more like a prop from a sci-fi movie than a research tool (plugs that go into the eye sockets were certainly a *choice* 👀). This is Newton: pic.twitter.com/CCGHB4KTJG