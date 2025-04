«Είναι σαν να βλέπεις γαλαξίες»: Ο πιο λεπτομερής χάρτης εγκεφάλου φτιάχτηκε όταν ένα ποντίκι είδε το «Matrix»

Οι επιστήμονες δημιούργησαν τον μεγαλύτερο και πιο λεπτομερή χάρτη εγκεφαλικών συνδέσεων μέχρι σήμερα με τη βοήθεια ενός ποντικιού που παρακολουθούσε αποσπάσματα από την ταινία «The Matrix».

H διεθνής ερευνητική ομάδα κατάφερε να χαρτογραφήσει 84.000 νευρώνες και περίπου 500 εκατομμύρια συνάψεις, δηλαδή τις συνδέσεις που επιτρέπουν στα εγκεφαλικά κύτταρα να επικοινωνούν μεταξύ τους, σε ένα μικρό τμήμα εγκεφάλου ποντικιού.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ορόσημο στην προσπάθεια κατανόησης του πώς «δουλεύει» ο εγκέφαλος.

Το τεράστιο αυτό σύνολο δεδομένων δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature και είναι πλέον διαθέσιμο σε επιστήμονες από όλο τον κόσμο, αλλά και σε όσους απλώς θέλουν να ρίξουν μια ματιά στα πολύχρωμα, τρισδιάστατα μοτίβα της εγκεφαλικής καλωδίωσης.

«Εμπνέει δέος, όπως όταν κοιτάς εικόνες από γαλαξίες», δήλωσε ο Forrest Collman από το Ινστιτούτο Allen με έδρα το Σιάτλ των ΗΠΑ, ένας εκ των επικεφαλής του προγράμματος.

