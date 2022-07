EASA: Συντρίμμια κινεζικού πυραύλου ίσως πέσουν και στην Ελλάδα- Live η πορεία του

Προειδοποίηση για την αναμενόμενη επανείσοδο θραυσμάτων του κινεζικού πυραύλου CZ-5B στην ατμόσφαιρα της Γης εξέδωσε o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Οι εμπειρογνώμονες της Διαστημικής Παρακολούθησης της ΕΕ εκτιμούν, όπως αναφέρουν στην σχετική ανακοίνωση ότι «τα συντρίμμια που δημιουργούνται από το προαναφερθέν αντικείμενο πιθανότατα θα εισέλθουν ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης ανεξέλεγκτα μεταξύ 30 και 31 Ιουλίου 2022.

»Το αντικείμενο CZ-5B έχει εκτιμώμενο εύρος μάζας μεταξύ 17 και 22 τόνων, γεγονός που το καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια συντριμμιών που εισέρχονται ξανά στην ατμόσφαιρα του πλανήτη τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό, αξίζει προσεκτική παρακολούθηση» σημειώνει ο EASA.

Toνίζει δε, πως «καθώς πρόκειται για μια ανεξέλεγκτη επανείσοδο, είναι δύσκολο σε αυτή τη χρονική στιγμή να προβλεφθεί ακριβώς

η τροχιά των συντριμμιών και πού ακριβώς θα πέσουν στη Γη. Μια πιο λεπτομερής πρόβλεψη θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη μόνο λίγες ώρες πριν την πρόσκρουση» αναφέρει.

Κλείνει ωστόσο παραθέτοντας τις εκτιμήσεις για τις πιθανές περιοχές που θα επηρεαστούν. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως «Το SST έχει εκτιμήσει μια ποικιλία πιθανών τροχιών επανεισόδου, μία από τις οποίες θα μπορούσε να επηρεάσει τον εναέριο χώρο της Νότιας Ευρώπης. Περιοχές / εναέριος χώρος που ενδέχεται να επηρεαστούν είναι: Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία».

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀30 Jul 2022 18:26 UTC ± 6 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcrMrs pic.twitter.com/mjg0F8k1qX