Στα χέρια χάκερ φέρεται πως έπεσαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 533 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook, τα οποία διέρρευσαν το Σάββατο και μάλιστα είναι προσβάσιμα δωρεάν σε όποιον θέλει να τα εκμεταλλευτεί.

Σε αυτά περιλαμβάνονται και στοιχεία 617.722 χρηστών από την Ελλάδα, σύμφωνα με τον Άλον Γκαλ, διευθυντή τεχνολογία της Hudson Rock, ο οποίος προχώρησε σε αυτή την αποκάλυψη.

Όπως αναφέρει, η Η διαρροή αφορά προσωπικές πληροφορίες 533 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook από 106 χώρες. Τα στοιχεία αυτά, μεταξύ των οποίων τηλεφωνικοί αριθμοί, πλήρες όνομα, τοποθεσία, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση email, κοινοποιήθηκαν σε forum που χρησιμοποιούν χάκερ.

Details include: Phone number, Facebook ID, Full name, Location, Past Location, Birthdate, (Sometimes) Email Address, Account Creation Date, Relationship Status, Bio. Bad actors will certainly use the information for social engineering, scamming, hacking and marketing.

Από αυτούς τους λογαριασμούς του Facebook, πάνω από 32 εκατομμύρια είναι από τις ΗΠΑ, 11 εκατ. από τη Βρετανία και 6 εκατομμύρια από την Ινδία. Επίσης, αυτή η διαρροή αφορά 617.722 λογαριασμούς από την Ελλάδα και 152.321 από την Κύπρο.

«Αυτά είναι παλιά δεδομένα, κάτι το οποίο είχε δημοσιοποιηθεί το 2019. Εντοπίσαμε και επιδιορθώσαμε αυτό το ζήτημα τον Αύγουστο του 2019», δήλωσε στο CNN ο εκπρόσωπος του Facebook Άντι Στόουν.

«Το 2019 αφαιρέσαμε τη δυνατότητα άνθρωποι να βρίσκουν απευθείας άλλους χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό τους, στο Facebook και το Instagram. Μια λειτουργία που θα μπορούσε να μπορούσε να την εκμεταλλευθεί κάποιος με σύνθετο λογισμικό κώδικα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Δείτε εάν το email σας ανήκει στα προσωπικά στοιχεία που διέρρευσαν



Παρόλο που το Facebook δεν έδωσε οδηγίες για το πώς μπορούν οι χρήστες να δουν αν έχουν πέσει θύμα επίθεσης από χάκερ, υπάρχει μία ιστοσελίδα μέσα από την οποία μπορεί κάποιος να μάθει εάν τα στοιχεία του συμπεριλαμβάνονται σε αυτά που διέρρευσαν.

Αυτό μπορεί να γίνει απλά, βάζοντας το e-mail του στο haveibeenpwned.com.

I’ve had a heap of queries about this. I’m looking into it and yes, if it’s legit and suitable for @haveibeenpwned it’ll be searchable there shortly. https://t.co/QPLZdXATpt