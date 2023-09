Bloomberg: Αυτό το αξεσουάρ των iPhone είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της Apple φέτος

Όταν η Apple παρουσίασε ένα νέο υλικό για θήκες τηλεφώνων και λουράκια ρολογιών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το προανήγγειλε ως μια πρωτοποριακή εναλλακτική λύση έναντι του δέρματος.

Ωστόσο, οι καταναλωτές και οι κριτικοί δεν αντιλήφθηκαν κάποια πρωτοπορία. Τουναντίον, το ύφασμα, το οποίο η Apple αποκαλεί FineWoven, έχει επικριθεί για το γεγονός ότι είναι επιρρεπές σε γρατζουνιές και λεκέδες, ενώ η γλιστερή αίσθησή του αποδείχτηκε απωθητική για αρκετούς.

Έτσι, αυτό που ξεκίνησε η εταιρεία ως μια φιλότιμη προσπάθεια να γίνουν τα προϊόντα της ουδέτερα ως προς τον άνθρακα, απειλεί τώρα να γίνει μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της εταιρείας για το 2023.

Η Apple λάνσαρε το FineWoven ως ένα ολοκαίνουργιο ύφασμα που είναι κατασκευασμένο από 68% ανακυκλωμένο υλικό. Αποτελεί μέρος της προσπάθειας να καταργήσει σταδιακά το δέρμα σε όλη τη σειρά προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένων των θηκών iPhone και των ζωνών του Apple Watch.

Hmmm… I really don’t know what to make of Apple’s FineWoven cases for iPhone 15 Pro 🤷🏽‍♂️ Would you buy one? pic.twitter.com/9a6r8kKzfS

Το FineWoven δεν κατάφερε να κερδίσει τους φανατικούς της Apple και τους πρώτους χρήστες που αγόρασαν το προϊόν πριν από οποιονδήποτε άλλον.Ο Federico Viticci, ένας blogger και podcaster που διαχειρίζεται τον ιστότοπο «MacStories», είναι ένας από αυτούς τους αγοραστές. Δημοσίευσε, μάλιστα ότι η νέα του θήκη «απέκτησε» λεκέ μετά από ένα δείπνο του.

«Ειλικρινά πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα χειρότερα αξεσουάρ που έχει κατασκευάσει η Apple», είπε. «Μπορεί να το πετάξω τώρα (πολύ καλό αυτό για το περιβάλλον)».

Facebook Twitter

Ένα άλλο βίντεο στο YouTube από το κανάλι «MobileReviewsEh» δείχνει πόσο εύκολα η θήκη μπορεί να γρατσουνιστεί.Και ένας blogger στο «512 pixels» παραπονέθηκε ότι οι οπές στη θήκη δεν ευθυγραμμίζονται με τη θύρα του τηλεφώνου ή τα ηχεία. Ένας κριτικός από το περιοδικό Verge έγραψε ότι «το FineWoven είναι πολύ κακό».

Ακόμη, πρόκειται για ένα ακριβό προϊόν. Μια θήκη iPhone FineWoven κοστίζει 59 δολάρια, 10 δολάρια περισσότερα από τις πλαστικές εκδόσεις και τις εκδόσεις σιλικόνης που πουλά η Apple - και πολύ πιο ακριβά από τις επιλογές που προσφέρονται από τρίτους.

Apple's new FineWoven. What's your take?



Personally, I'd rather have leather. It seems to attract lint VERY easily.



The criticisms I've seen floating around so far include:



- Not Premium: FineWoven is not as premium as the leather it aims to replace.



- Immediate Wear: The… pic.twitter.com/LPmdCUXutr