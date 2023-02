Απολίθωμα 319 εκατομμυρίων ετών δείχνει την εξέλιξη του εγκεφάλου των ψαριών

Μια σάρωση του κρανίου ενός απολιθωμένου ψαριού ηλικίας 319 εκατομμυρίων ετών οδήγησε στην ανακάλυψη του αρχαιότερου παραδείγματος ενός καλά διατηρημένου εγκεφάλου σπονδυλωτών.

Το απολίθωμα του κρανίου, που ανήκει στον εξαφανισμένο Coccocephalus wildi, βρέθηκε σε ανθρακωρυχείο στην Αγγλία πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, σύμφωνα με ερευνητές της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature την Τετάρτη.

Το απολίθωμα είναι το μόνο γνωστό δείγμα αυτού του είδους ψαριού, έτσι οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ και από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποίησαν τη μη καταστροφική τεχνική απεικόνισης με σάρωση μέσω αξονικής τομογραφίας από υπολογιστή (CT) για να εξετάσουν το εσωτερικό του κρανίου.

The fossil, holotype of Coccocephalus wildi, shows clear brain divisions into forebrain, midbrain and hindbrain, as well as numerous cranial nerves and portions of meningeal tissue (the membranous tissue that keeps the brain in place). pic.twitter.com/O35tNlkrkP