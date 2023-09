iOS 17: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ενημερώσεις της Apple

Κυκλοφόρησε σήμερα το iOS 17 της Apple, η νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος των iPhone.

Η αναβάθμιση του iPhone προσθέτει νέα χαρακτηριστικά στις κινητές συσκευές της Apple. Τα iOS 17, iPadOS 17 και watchOS 10 που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο προγραμματιστών της εταιρείας τον Ιούνιο, προσθέτουν ένα πολύ βελτιωμένο λειτουργικό περιβάλλον.

Υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τις ενημερώσεις.

Οι λήψεις για τις ενημερώσεις iOS, iPadOS και watchOS ξεκίνησαν ήδη. Όλες οι επιλέξιμες συσκευές της Apple θα μπορούν να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν την ενημέρωση τη στιγμή που θα κυκλοφορήσει και όχι κλιμακωτά.

Για παράδειγμα: Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις σε ένα iPhone ή iPad και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού. Πατήστε εγκατάσταση αν είναι διαθέσιμη για λήψη, επαλήθευση και στη συνέχεια επανεκκίνηση για να εγκατασταθεί. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε την ενημέρωση μέσω ενός Mac ή του iTunes σε έναν υπολογιστή με Windows.

Το WatchOS 10 απαιτεί ένα iPhone XS ή νεότερο που να τρέξει πρώτα το iOS 17. Στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο τηλέφωνο και μεταβείτε στην επιλογή Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Θα χρειαστεί να τοποθετήσετε το smartwatch στο φορτιστή του για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

