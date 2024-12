Αμερικανίδα περίμενε χρόνια στη λίστα και υπεβλήθη σε μεταμόσχευση νεφρού από χοίρο

Η Τοάνα Λούνεϊ είναι η πέμπτη Αμερικανίδα στην οποία χορηγήθηκε γονιδιακά τροποποιημένο όργανο χοίρου - και κυρίως, δεν είναι τόσο άρρωστη όσο οι προηγούμενοι λήπτες που πέθαναν μέσα σε δύο μήνες μετά τη μεταμόσχευση νεφρού ή καρδιάς χοίρου.

«Είναι σαν μια νέα αρχή», δήλωσε η Λούνεϊ, 53 ετών, στο Associated Press.

Αμέσως, «η ενέργεια που είχα ήταν καταπληκτική». «Το να έχεις ένα λειτουργικό νεφρό - και να το αισθάνεσαι - είναι απίστευτο» είπε η Τοάνα Λούνεϊ. Η επέμβαση της Λούνεϊ σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα καθώς οι επιστήμονες ετοιμάζονται για τις επίσημες μελέτες της ξενομεταμόσχευσης που αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο έτος, δήλωσε ο Δρ. Ρόμπερτ Μοντγκόμερι του NYU Langone Health, ο οποίος ηγήθηκε της άκρως πειραματικής διαδικασίας.

Η Λούνεϊ αναρρώνει καλά μετά τη μεταμόσχευσή της, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα, Τρίτη 17 Δεκεμβρίου. Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μόλις 11 ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση για να συνεχίσει την ανάρρωσή της σε ένα κοντινό διαμέρισμα, αν και επανήλθε προσωρινά αυτή την εβδομάδα, ενώ τα φάρμακά της προσαρμόζονται.

Towana Looney is finally free from dialysis after eight years, thanks to a groundbreaking gene-edited pig kidney transplant at NYU Langone Health.



