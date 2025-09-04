ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Αλτσχάιμερ: Εγκρίθηκε θεραπεία που μπορεί να χορηγηθεί στο σπίτι από τον ίδιο τον ασθενή

Η έκδοση για χρήση στο σπίτι εγκρίθηκε ως θεραπεία συντήρησης που οι ασθενείς μπορούν να χορηγούν στον εαυτό τους αφού ολοκληρώσουν τον κύκλο της ενδοφλέβιας θεραπείας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αλτσχάιμερ: Εγκρίθηκε φάρμακο που χορηγείται αποκλειστικά στο σπίτι Facebook Twitter
Φωτογραφία: Freepik
0

Ο αυτοέλεγχος και η αυτοθεραπεία γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς τάσεις στην ιατρική, και πλέον, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέρος της θεραπείας σας στο σπίτι μόνοι σας, αν έχετε νόσο Αλτσχάιμερ.

Στις 30 Αυγούστου, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε την πρώτη θεραπεία για το Αλτσχάιμερ που μπορεί να χορηγηθεί στο σπίτι.Η Lecanemab, που πωλείται με την εμπορική ονομασία Leqembi - την οποία ο FDA είχε εγκρίνει το 2023 ως το πρώτο φάρμακο για τη θεραπεία της νόσου μνήμης - είναι πλέον διαθέσιμη σε μορφή ενέσιμου στυλό, το Leqembi Iqlik. Οι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιούν το στυλό για να χορηγούν στον εαυτό τους εβδομαδιαίες δόσεις του φαρμάκου.

Η Lecanemab, που παράγεται από τις εταιρείες Eisai και Biogen, είχε αρχικά εγκριθεί ως ενδοφλέβια (IV) έγχυση που διαρκούσε περίπου μία ώρα και απαιτούσε από τους ασθενείς να επισκέπτονται κλινικές έγχυσης μία φορά τον μήνα.

Η έκδοση για χρήση στο σπίτι εγκρίθηκε ως θεραπεία συντήρησης που οι ασθενείς μπορούν να χορηγούν στον εαυτό τους αφού ολοκληρώσουν τον κύκλο της ενδοφλέβιας θεραπείας. «Πιστεύουμε ότι αυτό θα αλλάξει πραγματικά τη θεραπεία των ασθενών», λέει η Lynn Kramer, επικεφαλής κλινικός υπεύθυνος στην Eisai.

Η ενέσιμη έκδοση λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως τα ενέσιμα στυλό που χρησιμοποιούνται για φάρμακα απώλειας βάρους όπως τα Wegovy και Zepbound, και μπορεί να κάνει το φάρμακο για το Αλτσχάιμερ πιο προσιτό σε περισσότερους ανθρώπους.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο FDA ενέκρινε τη Lecanemab για θεραπεία συντήρησης, αλλά οι ασθενείς έπρεπε ακόμη να τη λαμβάνουν μέσω έγχυσης σε κέντρα έγχυσης. Τώρα, το Iqlik θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για τη συνέχιση της θεραπείας. Αφού ολοκληρώσουν το αρχικό πρόγραμμα θεραπείας διάρκειας 18 μηνών με την ενδοφλέβια μορφή της Lecanemab, οι ασθενείς μπορούν είτε να συνεχίσουν με ενδοφλέβια έγχυση συντήρησης (IV) είτε να κάνουν μόνοι τους την ένεση - ή να εναλλάσσουν τις δύο μεθόδους, λέει η Kramer. «Μία εβδομάδα μετά την τελευταία ενδοφλέβια δόση, μπορούν να ξεκινήσουν τις εβδομαδιαίες ενέσεις με το Iqlik», λέει. «Μπορούν μετά να συνεχίσουν με ενδοφλέβια θεραπεία για συντήρηση (IV)· αν πάνε διακοπές, μπορούν να αλλάξουν στο Iqlik».

Για ασθενείς χωρίς ασφάλιση, το κόστος για ένα χρόνο χρήσης του Iqlik θα είναι 19.500 δολάρια, σε σύγκριση με 13.316 δολάρια για ένα χρόνο IV θεραπείας συντήρησης. Η Medicare καλύπτει επί του παρόντος τη Lecanemab εάν οι γιατροί εγγράψουν τους ασθενείς σε ειδικό μητρώο, και το κόστος για όσους έχουν Medicare Μέρος D περιορίζεται στα 2.000 δολάρια ετησίως.

Με πληροφορίες από Time Magazine

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρωτεΐνες στο ανθρώπινο σώμα αποκαλύπτουν προειδοποιητικά σημάδια για τη νόσο Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον

Τech & Science / Πρωτεΐνες στο ανθρώπινο σώμα αποκαλύπτουν προειδοποιητικά σημάδια για τη νόσο Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον

Η ανάλυση μεγάλου συνόλου βιολογικών δεδομένων αποκαλύπτει στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ανίχνευση και την καταπολέμηση νευροεκφυλιστικών παθήσεων
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Νέα γενιά εθισμένων»: Τι κινδύνους κρύβει το άτμισμα για τον εγκέφαλο των εφήβων

Τech & Science / «Νέα γενιά εθισμένων»: Τι κινδύνους κρύβει το άτμισμα για τον εγκέφαλο των εφήβων

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δημιουργούν νέους εθισμούς στη νικοτίνη και προκαλούν σοβαρούς κινδύνους για την καρδιά, τους πνεύμονες και τον εγκέφαλο των παιδιών και των εφήβων
LIFO NEWSROOM
«Είναι κάπως σαν νίκη για τη Google»: Πώς κατάφερε να γλιτώσει από το να πουλήσει το Chrome

Τech & Science / «Είναι κάπως σαν νίκη για τη Google»: Πώς κατάφερε να γλιτώσει από το να πουλήσει το Chrome

Η απόφαση αυτή θεωρείται μια από τις σημαντικότερες των τελευταίων 20 ετών - Η Google διατηρεί πάντως κάποιες «ανησυχίες» για την υποχρέωσή της να μοιράζεται δεδομένα διαδικτυακών αναζητήσεων
LIFO NEWSROOM
Το James Webb εντόπισε «γυμνή» μαύρη τρύπα από την αυγή του σύμπαντος - «Μία πραγματική ια πρόκληση για τις θεωρίες μας»

Τech & Science / Το James Webb εντόπισε «γυμνή» μαύρη τρύπα από την αυγή του σύμπαντος - «Μία πραγματική πρόκληση για τις θεωρίες μας»

Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι ίσως ανήκει σε μία κατηγορία αντικειμένων που είχε θεωρητικά προβλέψει ο Στίβεν Χόκινγκ, αλλά που μέχρι σήμερα δεν είχε ποτέ εντοπιστεί
LIFO NEWSROOM
Τι είναι το Clanker και γιατί το χρησιμοποιούν οι χρήστες του διαδικτύου ως αντι-AI αργκό;

Τech & Science / Τι είναι το Clanker και γιατί το χρησιμοποιούν οι χρήστες του διαδικτύου ως αντι-AI αργκό;

Ο όρος διαδίδεται στα social media μεταξύ των ανθρώπων που δηλώνουν «κουρασμένοι» με την τεχνητή νοημοσύνη που «εφευρίσκει» πράγματα, ακούγεται υπερβολικά ανθρώπινη και απειλεί να εξαφανίσει θέσεις εργασίας
LIFO NEWSROOM
Από την Amy έως τον Wubbo: Πώς επιλέγουν οι μετεωρολόγοι τα ονόματα των καταιγίδων και γιατί είναι σημαντικά

Τech & Science / Από την Amy μέχρι τον Wubbo: Πώς επιλέγουν οι μετεωρολόγοι τα ονόματα των καταιγίδων και γιατί είναι σημαντικά

«Όταν μια καταιγίδα έχει όνομα, γίνεται πιο εύκολο για τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να μιλούν γι’ αυτήν, να μοιράζονται πληροφορίες και να προετοιμάζονται», εξηγεί η επικεφαλής μετεωρολόγος του Met Office, Rebekah Hicks
LIFO NEWSROOM
Στην Αρχαία Ολυμπία ξεκίνησαν οι πρώτοι «Ολυμπιακοί» των ρομπότ 

Τech & Science / Στην Αρχαία Ολυμπία ξεκίνησαν οι πρώτοι «Ολυμπιακοί» των ρομπότ

Στον ίδιο χώρο όπου πριν από χιλιάδες χρόνια συναθροίζονταν οι Έλληνες αθλητές, αυτή τη φορά συναντήθηκαν ομάδες μηχανικών από τέσσερις ηπείρους, μετατρέποντας την Ολυμπία σε παγκόσμιο εργαστήριο ρομποτικής
LIFO NEWSROOM
Αρχαίο DNA αποκαλύπτει το βακτήριο που προκάλεσε την πρώτη πανδημία στην ιστορία

Τech & Science / Αρχαίο DNA αποκαλύπτει το βακτήριο που προκάλεσε την πρώτη πανδημία στην ιστορία

«Τα ευρήματά μας αποτελούν το κομμάτι που έλειπε από το παζλ, προσφέροντας το πρώτο άμεσο γενετικό 'παράθυρο' στο πώς ξέσπασε αυτή η πανδημία στην καρδιά της αυτοκρατορίας»
LIFO NEWSROOM
 
 