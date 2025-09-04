Αλτσχάιμερ: Εγκρίθηκε θεραπεία που μπορεί να χορηγηθεί στο σπίτι από τον ίδιο τον ασθενή

Ο αυτοέλεγχος και η αυτοθεραπεία γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς τάσεις στην ιατρική, και πλέον, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέρος της θεραπείας σας στο σπίτι μόνοι σας, αν έχετε νόσο Αλτσχάιμερ.

Στις 30 Αυγούστου, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε την πρώτη θεραπεία για το Αλτσχάιμερ που μπορεί να χορηγηθεί στο σπίτι.Η Lecanemab, που πωλείται με την εμπορική ονομασία Leqembi - την οποία ο FDA είχε εγκρίνει το 2023 ως το πρώτο φάρμακο για τη θεραπεία της νόσου μνήμης - είναι πλέον διαθέσιμη σε μορφή ενέσιμου στυλό, το Leqembi Iqlik. Οι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιούν το στυλό για να χορηγούν στον εαυτό τους εβδομαδιαίες δόσεις του φαρμάκου.

Η Lecanemab, που παράγεται από τις εταιρείες Eisai και Biogen, είχε αρχικά εγκριθεί ως ενδοφλέβια (IV) έγχυση που διαρκούσε περίπου μία ώρα και απαιτούσε από τους ασθενείς να επισκέπτονται κλινικές έγχυσης μία φορά τον μήνα.

Η έκδοση για χρήση στο σπίτι εγκρίθηκε ως θεραπεία συντήρησης που οι ασθενείς μπορούν να χορηγούν στον εαυτό τους αφού ολοκληρώσουν τον κύκλο της ενδοφλέβιας θεραπείας. «Πιστεύουμε ότι αυτό θα αλλάξει πραγματικά τη θεραπεία των ασθενών», λέει η Lynn Kramer, επικεφαλής κλινικός υπεύθυνος στην Eisai.

Η ενέσιμη έκδοση λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως τα ενέσιμα στυλό που χρησιμοποιούνται για φάρμακα απώλειας βάρους όπως τα Wegovy και Zepbound, και μπορεί να κάνει το φάρμακο για το Αλτσχάιμερ πιο προσιτό σε περισσότερους ανθρώπους.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο FDA ενέκρινε τη Lecanemab για θεραπεία συντήρησης, αλλά οι ασθενείς έπρεπε ακόμη να τη λαμβάνουν μέσω έγχυσης σε κέντρα έγχυσης. Τώρα, το Iqlik θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για τη συνέχιση της θεραπείας. Αφού ολοκληρώσουν το αρχικό πρόγραμμα θεραπείας διάρκειας 18 μηνών με την ενδοφλέβια μορφή της Lecanemab, οι ασθενείς μπορούν είτε να συνεχίσουν με ενδοφλέβια έγχυση συντήρησης (IV) είτε να κάνουν μόνοι τους την ένεση - ή να εναλλάσσουν τις δύο μεθόδους, λέει η Kramer. «Μία εβδομάδα μετά την τελευταία ενδοφλέβια δόση, μπορούν να ξεκινήσουν τις εβδομαδιαίες ενέσεις με το Iqlik», λέει. «Μπορούν μετά να συνεχίσουν με ενδοφλέβια θεραπεία για συντήρηση (IV)· αν πάνε διακοπές, μπορούν να αλλάξουν στο Iqlik».

Για ασθενείς χωρίς ασφάλιση, το κόστος για ένα χρόνο χρήσης του Iqlik θα είναι 19.500 δολάρια, σε σύγκριση με 13.316 δολάρια για ένα χρόνο IV θεραπείας συντήρησης. Η Medicare καλύπτει επί του παρόντος τη Lecanemab εάν οι γιατροί εγγράψουν τους ασθενείς σε ειδικό μητρώο, και το κόστος για όσους έχουν Medicare Μέρος D περιορίζεται στα 2.000 δολάρια ετησίως.

