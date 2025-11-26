ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Παραιτήθηκε από την Παρτιζάν»

Η παραίτηση ήρθε μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ - Η διοίκηση της Παρτιζάν εξετάζει αν θα γίνει αποδεκτή

LifO Newsroom
Φωτ: Eurokinissi
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει υποβάλει την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν, εξέλιξη που επιβεβαιώνεται από πληροφορίες του Eurohoops και αρχικά αποκαλύφθηκε από το σερβικό Mozzart Sport.

Η κίνηση του 65χρονου προπονητή βάζει τη διοίκηση μπροστά σε κρίσιμη απόφαση, καθώς καλείται να τη δεχθεί ή να προσπαθήσει να τον μεταπείσει.

Η παραίτηση ήρθε μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αποτέλεσμα που βύθισε την Παρτιζάν στο 4–9 στη EuroLeague και άφησε την ομάδα τρεις νίκες μακριά από τη ζώνη του Play-In. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε απογοητευμένος, απαντώντας «δεν ξέρω» όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί να αλλάξει η πορεία της ομάδας.

Παρά τη στήριξη του κόσμου, ο πολύπειρος τεχνικός έκρινε ότι δεν μπορεί να προσφέρει περισσότερα στη δεδομένη συγκυρία και έθεσε τη θέση του στη διάθεση της διοίκησης. 

Το έργο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ομπράντοβιτς, κάτοχος εννέα τίτλων EuroLeague και νικητής του τροπαίου του 1992 με την Παρτιζάν, επέστρεψε στον σύλλογο το 2021 με τριετές συμβόλαιο, το οποίο επεκτάθηκε έως το 2026. Στη δεύτερη θητεία του κατέκτησε δύο φορές την AdmiralBet ABA League (2022–23, 2024–25) και το πρωτάθλημα Σερβίας το 2025. Στην EuroLeague, η Παρτιζάν επέστρεψε στα Playoffs το 2023, αλλά τις δύο προηγούμενες σεζόν έχασε την πρόκριση οριακά.

Στο περιφερειακό επίπεδο, η ομάδα βρίσκεται στο 5–1 και στην τρίτη θέση του ομίλου της, πίσω από τη Dubai και την U-BT Cluj-Napoca.

Η διοίκηση της Παρτιζάν, με επικεφαλής τον πρόεδρο Οστόγια Μιγιάιλοβιτς, εξετάζει αν θα κάνει αποδεκτή την παραίτηση ή αν θα επιχειρήσει να κρατήσει στον πάγκο τον άνθρωπο που επανέφερε αξιοπιστία και υψηλές προσδοκίες μετά από δύσκολα χρόνια για τον σύλλογο. Η τελική απάντηση αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες ή, το αργότερο, έως αύριο.

Με τη διακοπή λόγω των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 της FIBA, η ομάδα έχει ένα σύντομο διάστημα για να πάρει αποφάσεις. Η Παρτιζάν επιστρέφει στη δράση στις 4 Δεκεμβρίου, όταν θα υποδεχθεί τη Μπάγερν Μονάχου στη «Belgrade Arena» για την 14η αγωνιστική της EuroLeague 

Με πληροφορίες από Eurohoops

 
 
