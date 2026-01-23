Ξεκινά το Ελλάδα - Ουγγαρία στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο

Η Εθνική πόλο ανδρών αντιμετωπίζει απόψε την Ουγγαρία, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Ο αγώνας ξεκινά απόψε Παρασκευή στις 18:00 το απόγευμα με την Ελλάδα να προσβλέπει στην πολυπόθητη πρόκριση στον τελικό και το ακόμη πιο πολυπόθητο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Η ελληνική ομάδα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ανεβασμένο το ηθικό, καθώς είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στο τουρνουά.

Ο στόχος είναι ένας, να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Βελιγράδι.

Όσο για την Ουγγαρία, πρόκειται για μία σκληρή αντίπαλο καθώς είναι η μοναδική ομάδα, που έχει τα περισσότερα μετάλλια από κάθε άλλη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.