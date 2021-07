Μέχρι χθες, Δευτέρα, οι Φιλιππίνες, μια χώρα σχεδόν 110 εκατομμυρίων ανθρώπων παθιασμένων με τα σπορ, δεν είχε κερδίσει ποτέ χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στο αρνητικό αυτό σερί έδωσε τέλος σήμερα η αρσιβαρίστρια Χιντιλίν Ντίαζ, που κέρδισε το χρυσό στην κατηγορία των 55 κιλών, πετυχαίνοντας παράλληλα και δύο ολυμπιακά ρεκόρ σε ζετέ και σύνολο.



«Είναι απίστευτο. Περίμενα να νικήσω, όμως όταν το έχεις καταφέρει, ουάου, είναι σαν να νόμιζες πως δεν θα συνέβαινε» ανέφερε η ίδια παραδεχόμενη πως είχε καταφέρει να σηκώσει έως 125 κιλά και πως πέτυχε για πρώτη φορά στη ζωή της ρεκόρ στο επολέ ζετέ με 127 κιλά!



Ο τελικός της κατηγορίας των 55κ. γυναικών στο «Tokyo International Forum» ήταν απ’ τους καλύτερους και τους πλέον συναρπαστικούς των εφετινών Αγώνων του Τόκιο με τις Ντίαζ και την Κινέζα Κιούγιουν Λιάο -η οποία κατέκτησε τελικά το αργυρό μετάλλιο- να κάνουν φοβερή εμφάνιση.

Filipina strength made me tear up this morning. Congratulations Hidilyn Diaz, for winning the first Olympic gold medal ever for the Philippines! Like many times in our history, a Pinay led the way! ✊🏽 pic.twitter.com/MbLg2LQ5bM