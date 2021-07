Η Φλόρα Ντάφι είναι η νέα «ηρωίδα» για τις Βερμούδες, αφού έγραψε ιστορία στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο, χαρίζοντας στη χώρα της το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η 33χρονη ήταν η νικήτρια στο τρίαθλο, μπροστά από τη Βρετανίδα Τζόρτζια Τέιλορ- Μπράουν και την Αμερικανίδα Κέιτι Ζαφίρις. Το τρίαθλο- 1,5 χιλιόμετρο κολύμβηση, 40 χιλιόμετρα ποδηλασία και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο- ξεκίνησε με 15 λεπτά καθυστέρηση, λόγω των ισχυρών ανέμων και της βροχής. Οι καιρικές συνθήκες προκάλεσαν αρκετά ατυχήματα στο σκέλος της ποδηλασίας.

Χάρη στην επιτυχία της Ντάφι, οι Βερμούδες έγιναν η χώρα με τον μικρότερο πληθυσμό (62.278 κάτοικοι), με χρυσό μετάλλιο στους θερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, σύμφωνα με τον Guardian. Μέχρι τώρα η χώρα είχε μόνο ένα μετάλλιο στη διοργάνωση, το χάλκινο του πυγμάχου Κλάρενς Χιλ από τους Ολυμπιακούς αγώνες του 1976.

