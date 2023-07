Τέλος ο Σλούκας από τον Ολυμπιακό- Η ανάρτηση των ερυθρολεύκων

Χωρίζουν οι δρόμοι του Ολυμπιακού και του Κώστα Σλούλκα, καθώς ο διεθνής γκαρντ αποφάσισε να μην υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους ερυθρόλευκους.

Το ραντεβού που είχε την περασμένη Δευτέρα ο Κώστας Σλούκας με τους αδελφούς Αγγελόπουλος δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα, καθώς ο μπασκετμπολίστας θέλησε περισσότερο χρόνο για να εξετάσει την πρόταση που δέχθηκε.

Τελικά, αποφάσισε να μην υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και πλέον θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Κώστας Σλούκας άνηκε στους ερυθρόλευκους από το 2008 έως το 2015 (τη σεζόν 2010-11 έπαιξε ως δανεικός στον Άρη) και στη συνέχεια πήγε στη Φενέρμπαχτσε, ενώ το 2020 επέστρεψε στον Ολυμπιακό.

Μετά την απόφαση του 33χρονου γκαρντ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα. «Σε ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερες στον Ολυμπιακό τα τελευταία τρία χρόνια και για τη σπουδαία συνεισφορά σου στην κατάκτηση πέντε τίτλων και την πρόκριση σε δύο διαδοχικά Final Four. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην καριέρα σου», ανέφερε η ανάρτηση των ερυθρόλευκων.

