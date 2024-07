Τα δάκρυα λύτρωσης του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε σε δάκρυα λύτρωσης μετά από τη λήξη του μεγάλου τελικού του Προολυμπιακού Τουρνουά, που σηματοδότησε την ιστορική πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Εθνικής ομάδας στην προσπάθεια της για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Σαφώς, ο «Greek Freak» είχε και την πολύτιμη βοήθεια των υπόλοιπων αστέρων της Εθνικής, όπως των Νικ Καλάθη, του Γιώργου Παπαγιάννη και του Βασίλη Τολιόπουλου.

Ο Γιάννης κάθισε για μερικά δευτερόλεπτα κάτω από τη μπασκέτα για να συνειδητοποιήσει τις ιστορικές στιγμές που βίωσε και θα συνεχίσει να βιώνει με την Εθνική ομάδα. Δεν άντεξε και λύγισε από τη συγκίνηση, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει το στιγμιότυπο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πλησιάζει και ο γιος του για να τον παρηγορήσει.

