Στο νοσοκομείο ο νικητής του Giro d’ Italia- Τραυματίστηκε στο μάτι από φελλό σαμπάνιας

Η χαρά της νίκης μετατράπηκε σε απόγνωση για τον ποδηλάτη Biniam Girmay, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το Giro d’Italia μετά την χθεσινή ιστορική του νίκη.

Ο 22χρονος από την Ερυθραία έγινε ο πρώτος μαύρος Αφρικανός αναβάτης που κέρδισε αγώνα σε Grand Tour, νικώντας τον Mathieu van der Poel σε ένα σπριντ στο δέκατο γύρο του Giro στο Jesi.

Οι πανηγυρισμοί του, όμως, έληξαν άδοξα όταν ένας φελλός έσκασε κατευθείαν στο μάτι του ενώ προσπαθούσε να ανοίξει ένα μπουκάλι σαμπάνια Prosecco στο βάθρο. Παρά τον εμφανή πόνο, άρχισε να κουνά -ως είθισται- την σαμπάνια, κρατώντας ταυτόχρονα το μάτι του κλειστό.

#Girmay was taken to hospital after the podium ceremony of the Giro d'Italia. The stage winner of the stage to Jesi was injured after he tried to open the champagne bottle and shot the cork in his eye. According to media at the finish, he could no longer see through eye.#Giro2022 pic.twitter.com/kbG0KZxefU