Στέφανος Τσιτσιπάς: Απρόσμενη ήττα από το Νο 576 της παγκόσμιας κατάταξης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα με 2-0 στα σετ από τον Κέι Νισικόρι, στην πρεμιέρα του στο τουρνουά στο Μόντρεαλ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ιάπωνας, Κέι Νισικόρι, συναντήθηκαν στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Μόντρεαλ του Καναδά. Ο Έλληνας τενίστας, που βρίσκεται στην 11η θέση της κατάταξης ATP, ήταν το ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης, καθώς ο αντίπαλός του είναι 576η θέση. Ωστόσο, γνώρισε μια απρόσμενη ήττα στα δύο σετ, με 4-6, 4-6.

Oh, Kei 🙌



The moment @keinishikori stunned Stefanos Tsitsipas to become the lowest-ranked player into the last 16 at a Masters 1000 since 2004! #OBN24 pic.twitter.com/kmnTaSfti3