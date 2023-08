Σομαλία: Σκάνδαλο και καρατομήσεις μετά από τον πιο αργό τερματισμό σε αγώνα δρόμου

Αντιδράσεις που οδήγησαν σε καρατομήσεις αξιωματούχων έφερε βίντεο από αγώνα δρόμου που εμφανίζει μια κοπέλα από τη Σομαλία να δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί τις άλλες αθλήτριες και να τερματίζει τελευταία.

Το βίντεο με την προφανώς αρχάρια δρομέα να περνάει τη γραμμή τερματισμού στην τελευταία θέση σε διεθνή αγώνα δρόμου, κυκλοφόρησε ευρέως την Τετάρτη και οδήγησε σε πολιτικές εξελίξεις στη Σομαλία. Στο βίντεο διακρίνεται η Nasro Abukar Ali να αγωνίζεται στην τρίτη σειρά του πρώτου γύρου της κούρσας των 100 μέτρων γυναικών στους θερινούς παγκόσμιους πανεπιστημιακούς αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (FISU) στην Κίνα.

Η κοπέλα ξεκινάει με αργό τρέξιμο, καθώς οι άλλες δρομείς της αναμέτρησης αναπτύσσουν ταχύτητα και γρήγορα μένει πολύ πίσω μέχρι να φτάσει στη γραμμή τερματισμού. Τερμάτισε σε 21,81 δευτερόλεπτα δηλαδή πάνω από 8 δευτερόλεπτα πιο αργά από την προτελευταία δρομέα και πάνω από 10 δευτερόλεπτα πίσω από τη νικήτρια του προκριματικού αγώνα.

Το βίντεο έκανε αμέσως θραύση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας χλευασμό, δυσπιστία και για κάποιους θυμό. «Είναι αποκαρδιωτικό να γίνεσαι μάρτυρας μιας τόσο ανίκανης κυβέρνησης. Πώς μπόρεσαν να επιλέξουν ένα αρχάριο κορίτσι για να εκπροσωπήσει τη Σομαλία στο τρέξιμο;» έγραψε ένα άτομο στο Twitter, γνωστό πλέον ως X, σε μια ανάρτηση με περισσότερα από 47 εκατομμύρια likes. «Είναι πραγματικά σοκαριστικό και αντανακλά άσχημα την εικόνα της χώρα μας διεθνώς».

Την Τετάρτη, το υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού της Σομαλίας δήλωσε ότι έθεσε σε διαθεσιμότητα την Khadijo Aden Dahir, την πρόεδρο της σομαλικής ομοσπονδίας στίβου.

Ισχυρίστηκε ότι η Dahir είχε εμπλακεί σε «πράξεις κατάχρησης εξουσίας, νεποτισμού και δυσφήμισης του ονόματος του κράτους στη διεθνή σκηνή», σε επιστολή που απευθύνεται στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Σομαλίας και δημοσιεύτηκε στο Twitter από το υπουργείο. Ο Σομαλός υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού Mohamed Barre Mohamud δήλωσε ότι ο κοπέλα που διαγωνίστηκε δεν ήταν «ούτε αθλήτρια ούτε δρομέας».

Σύμφωνα με το Forbes, ο Mohamud είχε νωρίτερα «ζητήσει συγγνώμη» για το περιστατικό σε ένα βίντεο στο Facebook. «Αυτό που συνέβη σήμερα δεν ήταν αντιπροσωπευτικό του σομαλικού λαού», είπε στα σομαλικά, όπως ανέφερε το Forbes. Αν και στην επιστολή του αναφερόταν στον νεποτισμό, δεν έγινε άμεση σύνδεση μεταξύ της Dahir και της Άλι.

Την Τρίτη, η Ένωση Πανεπιστημίων της Σομαλίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δεν είχε στείλει κανέναν δρομέα στην εκδήλωση.

Στην επιστολή της Τετάρτης, το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού ανέφερε ότι από έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε «εγγεγραμμένος αθλητικός σύλλογος πανεπιστημίων της Σομαλίας». Στην επιστολή προστίθεται ότι το υπουργείο σκοπεύει να «ασκήσει νομικές ενέργειες τόσο κατά της προέδρου της ομοσπονδίας στίβου της Σομαλίας όσο και κατά των ατόμων που ευθύνονται για την παραποίηση του Αθλητικού Συλλόγου Πανεπιστημίων της Σομαλίας».

Οι θερινοί Παγκόσμιοι Πανεπιστημιακοί Αγώνες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Τσενγκντού, στη νοτιοδυτική Κίνα.

