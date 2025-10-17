Σοβαρός τραυματισμός για τον Γιώργο Παπαγιάννη στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό - Αποχώρησε ξεσπώντας σε κλάματα

Επώδυνα και νωρίς έληξε το Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές για τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο Έλληνας σέντερ της Εφές τραυματίστηκε στα μισά της δεύτερης περιόδου, στην προσπάθειά του να πιάσει την μπάλα στον αέρα μετά από πάσα του Κορντινιέ, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί άτσαλα στο παρκέ και να τραυματιστεί.

Οι διαιτητές κάλεσαν το ιατρικό επιτελείο της ομάδας που χρειάστηκαν φορείο για να μεταφέρουν τον Παπαγιάννη εκτός παρκέ. Κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο, ο μπασκετμπολίστας ξέσπασε σε κλάματα, με το κοινό της τούρκικης ομάδας να τον χειροκροτεί. Πληροφορίες μεταφέρουν, ότι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.