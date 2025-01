Ο Έλον Μασκ ενδιαφέρεται να αγοράσει τη Λίβερπουλ

Ο πατέρας του Έλον Μασκ αποκάλυψε ότι ο γιος του θα ενδιαφερόταν να αγοράσει τη Λίβερπουλ, την αγγλική ομάδα ποδοσφαίρου που συγκαταλέγεται στους πιο επιτυχημένους συλλόγους του κόσμου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα, Τρίτη 7 Ιανουαρίου, στο Times Radio, ο Έρολ Μασκ ρωτήθηκε αν ο γιος του θα ήθελε να αγοράσει τον σύλλογο από τον Αγγλικό βορά.

«Δεν μπορώ να το σχολιάσω, γιατί θα αυξήσουν την τιμή!», αστειεύτηκε αρχικά, προτού συμπληρώσει ότι «Ω, ναι, (έχει εκφράσει την επιθυμία), αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αγοράσει τον σύλλογο».

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει περεταίρω, ο 79χρονος είπε ότι ο γιος του «προφανώς θα ήθελε να αγοράσει την Λίβερπουλ».

