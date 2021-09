O Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν κυρίαρχος στην αναμέτρηση με τον Νικ Κύργιο για το Laver Cup στη Βοστώνη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής και Νο3 στην παγκόσμια κατάταξη επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του ομογενούς Αυστραλού, δίνοντας προβάδισμα 5-1 στην Team Europe στη «μάχη» της με την Team World.

Two points earned.@steftsitsipas gets it done for Team Europe, defeating Nick Kyrgios 6-3 6-4. #LaverCup pic.twitter.com/ANmC67aHFp