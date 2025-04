Ποντίκι διέκοψε αγώνα - Η στιγμή που ο τερματοφύλακας το απομάκρυνε

Ένας ποντίκι διέκοψε αγώνα του MLS στο Βανκούβερ.

Ο επιθετικός των Βανκούβερ Γουάιτκαπς Μπράιαν Γουάιτ πέτυχε τέσσερα γκολ.

Το ποντίκι εισέβαλε στη διάρκεια του αγώνα με την Όστιν (5-1), διακόπτοντας το παιχνίδι του MLS μόλις επτά λεπτά μετά την έναρξή του στο BC Place.

Το ποντίκι έτρεξε στη μεσαία γραμμή καθώς οι φιλοξενούμενοι ετοιμάζονταν να εκτελέσουν κόρνερ, αλλά οι παίκτες προέτρεψαν τον διαιτητή να σταματήσει το παιχνίδι.

Ο τερματοφύλακας της Όστιν, Μπραντ Στούβερ, ανέλαβε δράση και χρησιμοποιώντας τα γάντια του μάζεψε το ποντίκι, συνοδεύοντάς το έξω από το γήπεδο.

Οι οπαδοί του Βανκούβερ έδειξαν την εκτίμησή τους με ένα θερμό χειροκρότημα στον Στούβερ για τη διάσωση του ποντικού.

Πάντως, η διακοπή δεν επιβράδυνε τον ρυθμό της πρωτοπόρου του πρωταθλήματος, καθώς οι Γουάιτκαπς έφτασαν τους 19 βαθμούς σε οκτώ αγώνες.

Η καναδική ομάδα έχει προκριθεί επίσης, στους ημιτελικούς του Champions League της CONCACAF, όπου θα αντιμετωπίσει την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι στις 30 Απριλίου.

Small delay in the match was for #AustinFC 's Brad Stuver who helped pickup a live mouse and move the rodent off the pitch. 0-0 11’ #VANvATX #MLS pic.twitter.com/QgVe8AIy7i

UNBELIEVABLE CATCH! 🐭🏆 Austin FC’s Brad Stuver just made the most unexpected save of the season… a mouse on the field in Vancouver! 🏟️🐭 Who needs a ball when you can catch a mouse? 😂 #BradStuver #AustinFC #MLS #MouseOnTheLoose



🎥 @MLS pic.twitter.com/PLij37thNk