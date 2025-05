Πέθανε σε ηλικία 25 ετών η «χρυσή» πυγμάχος Georgia O’Connor

Θλίψη στον κόσμο της πυγμαχίας έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Georgia O’Connor, ανερχόμενης επαγγελματία πυγμάχου από την Αγγλία, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η διάγνωση είχε γίνει τον Ιανουάριο, και η O’Connor είχε ανακοινώσει πρόσφατα πως είχε παντρευτεί τον σύντροφό της, Adriano Cardinali.

Η O’Connor είχε λάμψει ως έφηβη, κατακτώντας χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες Κοινοπολιτείας Νέων το 2017 και ακολούθως ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία με τον προωθητικό οργανισμό Boxxer, καταγράφοντας τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες μέχρι την τελευταία της εμφάνιση τον Οκτώβριο του 2022.

"I know it's nothing to be embarrassed about, it's what makes me stronger."



Professional boxer Georgia shares her story of being diagnosed with ulcerative colitis to help and inspire others 🥊 https://t.co/OVUwZsQdcR pic.twitter.com/1zMhVNZYv1 — BBC North East (@BBCNEandCumbria) April 2, 2024

Σε συνέντευξή της στο BBC North East τον Φεβρουάριο του 2023 είχε αποκαλύψει ότι ζούσε με ελκώδη κολίτιδα για δύο χρόνια.

Ο οργανισμός Boxxer ανακοίνωσε: «Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο της Georgia O’Connor. Ήταν μια πραγματική μαχήτρια, εντός και εκτός ρινγκ. Η κοινότητα της πυγμαχίας έχασε μία ταλαντούχα, θαρραλέα και αποφασισμένη νέα γυναίκα, πολύ πρόωρα».

We are heartbroken by the passing of Georgia O’Connor. A true warrior inside and outside the ring, the boxing community has lost a talented, courageous and determined young woman far too soon.



Georgia was loved, respected and admired by her friends here at BOXXER. Our thoughts… pic.twitter.com/iBNWlObalL — BOXXER (@boxxer) May 22, 2025

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Boxxer, Ben Shalom, έγραψε στο Χ (πρώην Twitter): «Η σκέψη μου είναι με τους γονείς και τον σύντροφό της, που έκαναν τα πάντα γι’ αυτήν και περνούν τώρα την πιο δύσκολη στιγμή. Η Georgia ήταν ένας άνθρωπος που ενέπνεε – δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της. Είναι πραγματικά σπαρακτικό».

We’re deeply saddened by the passing of Georgia O’Connor.



A gifted boxer and beloved member of the amateur boxing community, she won medals at the Commonwealth Youth Games, Youth Worlds & European Championships.



Our thoughts are with her loved ones 🖤#EnglandBoxing pic.twitter.com/aWgnqpwVgN — England Boxing (@England_Boxing) May 22, 2025

Σε ανακοίνωσή της, η England Boxing εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια και τόνισε τις διακρίσεις της O’Connor σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων κατά την εφηβική της πορεία, σημειώνοντας πως αποτέλεσε υπόδειγμα αθλητικού ήθους και πάθους.