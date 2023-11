Πέθανε ο προπονητής «θρύλος» του αμερικανικού μπάσκετ Μπόμπι Νάιτ , ο οποίος έγινε γνωστός για τις ασύγκριτες επιτυχίες του αλλά και για την σκληρή συμπεριφορά του.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, «ο προπονητής κολεγιακού μπάσκετ Μπόμπι Νάιτ, πέθανε σε ηλικία 83 ετών. Ήταν από τους πιο πολωτικούς χαρακτήρες στον αμερικανικό αθλητισμό».

Ο Μπομπ Νάιτ κατέκτησε τρεις φορές το κολεγιακό πρωτάθλημα με την Ιντιάνα, ενώ ο ένας εξ αυτών των τίτλων συνοδεύτηκε από μια αήττητη σεζόν κάτι που δεν έχει επιτευχθεί ποτέ ξανά από τότε, όπως σημειώνει το ESPN, ενώ επισημαίνει και τα αμέτρητα ξεσπάσματά του στο γήπεδο.

Η οικογένεια του Νάιτ ανακοίνωσε το θάνατό του το βράδυ της Τετάρτης. Είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο τον Απρίλιο και η υγεία του δεν ήταν καλή εδώ και αρκετά χρόνια. «Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε ότι ο προπονητής Μπομπ Νάιτ απεβίωσε στο σπίτι του στο Μπλούμινγκτον έχοντας πλάι του την οικογένειά του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Νάιτ έγινε ο νεότερος προπονητής σε σχολείο της Division I το 1965. Αλλά άφησε το στίγμα του στην Ιντιάνα, μεταξύ άλλων κερδίζοντας 661 παιχνίδια, αριθμό ρεκόρ. Ο πρώτος τίτλος του Νάιτ στο NCAA ήρθε το 1976, όταν η Ιντιάνα έμεινε αήττητη, κάτι που καμία ομάδα δεν κατάφερε έκτοτε.

«Ένα από τα πράγματα που είπε στην ομάδα μας του 1976, στην οποία είχα την τύχη να είμαι μέλος, ήταν ότι μπορεί να μην ξαναδείτε ποτέ άλλη ομάδα σαν αυτή», δήλωσε ο πρόεδρος του συμβουλίου του πανεπιστημίου της Ιντιάνα, Κουίν Μπάκνερ. «Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε ποτέ άλλον προπονητή σαν αυτόν».

Ο Νάιτ αναδείχθηκε εθνικός προπονητής της χρονιάς τέσσερις φορές, ενώ το 1984 ήταν ο τεχνικός της Ολυμπιακής ομάδας των ΗΠΑ που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ομάδα αυτή συμμετείχε και ο Μάικλ Τζόρνταν. Ο Νάιτ έγινε ένας από τους τρεις μόνο head coach που κέρδισαν έναν τίτλο NCAA, έναν τίτλο NIT κι ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.

