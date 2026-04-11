Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Στέφανος Μπορμπόκης, σε ηλικία 59 ετών.

Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και το Μεγάλο Σάββατο (11/4) έφυγε από τη ζωή.

Ποιος ήταν ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Στέφανος Μπορμπόκης

Ο Στέφανος Μπορμπόκης ήταν διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής, γεννημένος στις 26 Σεπτεμβρίου 1966 και ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του επίσης παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπορμπόκη. Ως ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στην επίθεση.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και την τελευταία αγωνιστική της περιόδου 1985-86 πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση στην Α' Εθνική στην αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Γιάννινα, αγωνιζόμενος ως αλλαγή στη θέση του Κώστα Μαλιούφα.

Αποτέλεσε επί σειρά ετών βασικό στέλεχος της ομάδας με καλύτερη χρονιά του, όσον αφορά τον τομέα του σκοραρίσματος, την περίοδο 1987-88 όπου και πέτυχε 9 τέρματα σε 26 συμμετοχές. Το καλοκαίρι του 1994 αποχώρησε από τον «Δικέφαλο του Βορρά» για να συνεχίσει στον Εδεσσαϊκό.

Έπειτα από μια επιτυχημένη χρονιά με την ομάδα της Έδεσσας ακολούθησε η συμφωνία με τον Πέτρο Θεοδωρίδη και τον Ηρακλή το 1995. Μετά από μια σεζόν υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του αντί 17 εκατ. δραχμών. Συνέχισε τη σταδιοδρομία του στη Β' Εθνική.

Το 1997-98 αγωνίστηκε με τα χρώματα του Άρη Θεσσαλονίκης, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας και έπειτα φόρεσε για τρία χρόνια τη φανέλα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, στον οποίο και έκλεισε την καριέρα του.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης υπήρξε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα και των τεσσάρων μεγάλων ομάδων της Θεσσαλονίκης.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης υπήρξε διεθνής με την εθνική Ελλάδας, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 17 Φεβρουαρίου του 1988 στον φιλικό εντός έδρας αγώνα εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας, όταν υπό τις οδηγίες του Μίλτου Παπαποστόλου πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Βασίλη Δημητριάδη. Είχε μέχρι το 1992 συνολικά 29 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 6 τέρματα.

Ήταν βασικό στέλεχος της εθνικής Ελπίδων, η οποία το 1988 αγωνίστηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ελπίδων, εναντίον της Γαλλίας.

Ως προπονητής, πέρασε από τους πάγκους του Κιλκισιακού, του Θερμαϊκού, της Ένωσης Θράκης και της Αναγέννησης Γιαννιτσών, όλες ομάδες Γ' Εθνικής.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ