Παραολυμπιακοί: Σπρίντερ δεν προκρίνεται στον τελικό των 100μ, αλλά κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του μπροστά σε 40.000 άτομα

Ο Παραολυμπιονίκης σπρίντερ Αλεσάντρο Οσόλα έζησε μία από τις καλύτερες ημέρες της ζωής του την Κυριακή – και αυτό δεν είχε καμία σχέση με τον αγώνα του.

Ο Οσόλα δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 100 μέτρων στην κατηγορία Τ63, αλλά το χαμόγελό του παρέμεινε στη θέση του, όταν η αγαπημένη του του είπε το «ναι» μετά την πρότασή του στις εξέδρες του Σταντ ντε Φρανς.

«Είσαι τρελός!» είπε η έκπληκτη σύντροφός του, Αριάνα, καθώς ο Οσόλα γονάτισε και της ζήτησε να τον παντρευτεί μπροστά σε 40.000 θεατές.

«Η σχέση μας είναι σαν δίνη, γιατί κάθε αθλητής χρειάζεται ανθρώπους γύρω του να τον στηρίζουν», δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων.

