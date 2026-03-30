Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε το απόγευμα τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:00 και να μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες απέναντι σε ΑΕΚ και Πανιώνιο αντίστοιχα, την ώρα που ο «αιώνιος αντίπαλός» του Ολυμπιακός, είναι πρώτος όντας αήττητος με 20 νίκες και 0 ήττες.
Ως προς τις αποστολές των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί χωρίς τους Τζέριαν Γκραντ (πρόβλημα τραυματισμού), Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνάνγκομεθ, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, την ώρα που εκτός αποστολής Ολυμπιακού έμεινε ο Εβάν Φουρνιέ (τιμωρία), Σακίλ ΜακΚίσικ, Κόρι Τζόσεφ και Μουστάφα Φαλ.
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα της αγωνιστικής και η βαθμολογία
Σάββατο 28 Μαρτίου
- Κολοσσός - Άρης 92-96
- ΠΑΟΚ - Προμηθέας 100-87
- ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74
Κυριακή 29 Μαρτίου
- Καρδίτσα - Πανιώνιος 85-72
- Ηρακλής - Μαρούσι 72-91
Δευτέρα 30 Μαρτίου
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00
Η κατάταξη της GBL
1. Ολυμπιακός 20-0
2. Παναθηναϊκός 17-4
3. ΑΕΚ 15-6
4. ΠΑΟΚ 13-7
5. Άρης 12-7
6. Περιστέρι 12-9
7. Μύκονος 8-13
8. Ηρακλής 8-13
-----------------------
9. Κολοσσός 7-14
10. Προμηθέας 7-14
11. Καρδίτσα 6-15
12. Μαρούσι 5-17
-----------------------
13. Πανιώνιος 5-16