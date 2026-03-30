Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, 94 - 101 : Σημαντικό διπλό για τους «ερυθρόλευκους» στο ΟΑΚΑ

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το ΟΑΚΑ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 101-94 στο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και συνέχισε αήττητος την πορεία του στο πρωτάθλημα, κάνοντας το 21/21.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, βρίσκοντας ρυθμό κυρίως από την περιφέρεια και εκμεταλλευόμενοι τα λάθη του Παναθηναϊκού. Με τον Ντόρσεϊ να ξεκινά «καυτός» και να δίνει άμεσα επιθετικές λύσεις, αλλά και τους Βεζένκοβ, Γουόκαπ και Πίτερς να ακολουθούν, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 30-21 και πήγε στα αποδυτήρια με διψήφιο προβάδισμα (60-44).

Το πρώτο μέρος σημαδεύτηκε από τη μεγάλη ένταση στα 33.8 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, όταν Ναν και Ντόρσεϊ είχαν επεισόδιο μετά από επιθετικό φάουλ, με αποτέλεσμα αμφότεροι να αποβληθούν. Το παιχνίδι ξέφυγε για αρκετά λεπτά, με τους διαιτητές να εξετάζουν τη φάση στο instant replay και το ντέρμπι να αποκτά έντονη ένταση λίγο πριν το ημίχρονο.

😳 Η στιγμή της σύρραξης στο Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός, με τη φανέλα του Ντόρσεϊ να… σκίζεται! — SPORT24 (@sport24) March 30, 2026

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιστρέψει. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβασε την πίεσή της, έβγαλε περισσότερη ενέργεια και με πρωταγωνιστές τον Όσμαν, τον Σορτς και τον Μήτογλου έτρεξε επιμέρους 30-20 στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας στους έξι πόντους (80-74) και ξαναμπαίνοντας δυνατά στη διεκδίκηση του αγώνα.

Ωστόσο, κάθε φορά που οι «πράσινοι» πλησίαζαν, ο Ολυμπιακός έβρισκε την απάντηση. Ο Λαρεντζάκης έδωσε κρίσιμο τρίποντο, ο Πίτερς πρόσθεσε σημαντικούς πόντους από την περιφέρεια, ενώ οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους στην τελευταία περίοδο για να κρατήσουν σταθερά το προβάδισμα.

Στα τελευταία λεπτά, ο Παναθηναϊκός μείωσε όσο μπορούσε τη διαφορά, με τον Όσμαν να πετυχαίνει μεγάλο τρίποντο, τον Φαρίντ να δίνει αμυντικές λύσεις και τον Σορτς να σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το 101-94, όμως η αντεπίθεση ήρθε πολύ αργά. Ο Ολυμπιακός είχε ήδη «χτίσει» τη βάση της νίκης του και δεν έχασε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε.

Κομβικό ρόλο για τους νικητές έπαιξε η αποτελεσματικότητά τους από τα 6.75, αλλά και η ικανότητά τους να βρίσκουν λύσεις από διαφορετικούς παίκτες, σε ένα βράδυ που ο Ντόρσεϊ είχε δώσει από νωρίς τον τόνο και οι υπόλοιποι ακολούθησαν. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα πολλά λάθη, το περιορισμένο ροτέισον και την αποβολή του Ναν, παρότι έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητό του στο πρωτάθλημα και επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη φετινή Stoiximan GBL, ενώ ο Παναθηναϊκός στρέφει πλέον την προσοχή του στη συνέχεια και στις απαιτήσεις που ακολουθούν.