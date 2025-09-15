ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Πάλη: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης

Ο Έλληνας παλαιστής έφτασε στον τελικό έχοντας πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πορεία, καθώς στους προηγούμενους αγώνες δεν δέχθηκε ούτε έναν πόντο από τους αντιπάλους του

Ο Έλληνας παλαιστής, Γιώργος Κουγιουμτσίδης/ Φωτογραφία: Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο στερέωμα της ελεύθερης πάλης. Ο 24χρονος Έλληνας αθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79 κιλών, κατακτώντας τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή!

Στον τελικό που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ, ο Κουγιουμτσίδης επικράτησε με 3-2 στα σημεία απέναντι στον Αμερικανό Λίβαϊ Χάινς. Ο 21χρονος αντίπαλός του θεωρείται ανερχόμενο αστέρι στις ΗΠΑ, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Κουγιουμτσίδης έφτασε στον τελικό έχοντας πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πορεία, καθώς στους προηγούμενους αγώνες δεν δέχθηκε ούτε έναν πόντο από τους αντιπάλους του — ολοκληρώνοντας τη διαδρομή μέχρι τα ημιτελικά με συνολικό σκορ 29-0!

Στα ημιτελικά αντιμετώπισε τον έμπειρο Ιρανό Μοχάμαντ Νοκοντί, κάτοχο πέντε μεταλλίων σε παγκόσμια πρωταθλήματα, ο οποίος κατάφερε να του αποσπάσει τρεις πόντους — οι πρώτοι που δέχθηκε ο Έλληνας παλαιστής στη διοργάνωση.

Ωστόσο, ο Κουγιουμτσίδης ήταν ανώτερος και νίκησε με 8-3, παίρνοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό και, τελικά, την κορυφή του κόσμου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Μας έκανες περήφανους»

Μέσω ανάρτησής του στο Facebook, o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκςης συνεχάρη τον Έλληνα παλαιστή που «έγραψε απόψε ιστορία» και τον ευχαριστήσε που «μας έκανε περήφανους».

