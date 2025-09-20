Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού

Η Ελίνα Τζένγκο ολοκλήρωσε τον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατακτώντας την πέμπτη θέση, με καλύτερη βολή τα 62,72 μέτρα στην πρώτη της προσπάθεια. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, αλλά δεν κατάφερε να βρει την επίδοση που θα την ανέβαζε στο βάθρο των μεταλλίων.

Η Τζένγκο, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον προκριματικό, επιδίωξε από την αρχή να πετύχει μια μεγάλη βολή ώστε να εξασφαλίσει τη συνέχεια του αγώνα και να πιέσει τις αντιπάλους της. Η πρώτη της βολή ξεπέρασε το όριο του προκριματικού, βάζοντάς την προσωρινά σε προβάδισμα.

Ωστόσο, οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες κατάφεραν να φτάσουν σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Η Λιτλ ανέβηκε στην κορυφή με 63,58 μέτρα, ενώ η Πλέσις σημείωσε 63,05 μέτρα. Οι επόμενες προσπάθειες της Τζένγκο δεν ήταν ανάλογες των προσδοκιών της, με την τρίτη βολή να φτάνει τα 58,38 μέτρα, ενώ η Ανγκούλο έστειλε το ακόντιο στα 65,12 μέτρα, ανεβάζοντάς την στην τέταρτη θέση.

Στις τελευταίες προσπάθειες η Τζένγκο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα 62,72 μέτρα, και η Σιέτινα με εντυπωσιακή βολή ανέβηκε στην τρίτη θέση, αφήνοντας την Ελληνίδα αθλήτρια στην πέμπτη. Παρά την απογοήτευση της Τζένγκο, η παρουσία της στον τελικό και οι σταθερές επιδόσεις της κατά τη διάρκεια της χρονιάς στα Diamond League δείχνουν ότι θα έχει ξανά την ευκαιρία της να διεκδικήσει μετάλλιο σε μελλοντικούς αγώνες.