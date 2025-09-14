ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Είμαι συγκινημένη» - Με δάκρυα στα μάτια η Όλγα Φιάσκα στον τερματισμό της

Η Ελληνίδα αθλήτρια κατάφερε να πετύχει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της

Φωτ. Όλγα Φιάσκα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο / EUROKINISSI
Με δάκρυα στα μάτια έφτασε στον τερματισμό η  Όλγα Φιάσκα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Η 23χρονη αθλήτρια Όλγα Φιάσκα, ήταν το πρόσωπο της ελληνικής ομάδας στην έναρξη του 20ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο.

Εκεί, κατάφερε να πετύχει τη μεγαλύτερη διάκριση στην καριέρα της, καθώς κατέλαβε την 18η θέση στα 35χλμ. βάδην με 2.59.59. Σημειώνεται πως αυτό είναι το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην καριέρα της, δύο χρόνια από τη συμμετοχή της στη διοργάνωση της Βουδαπέστης, όπου δεν μπόρεσε να τερματίσει.

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τον τερματισμό της, η 23χρονη με δάκρυα στα μάτια ανέφερε «είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ήθελα να μπω στην 20άδα. Με είχε τρομάξει, αλήθεια, ο καιρός, αλλά παρ όλη την υγρασία το πάλεψα πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, και από τον χρόνο και από τα πάντα. Το πάλεψα πάρα πολύ».

«Η αλήθεια είναι πως αυτό είναι το δεύτερο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στη Βουδαπέστη δεν κατάφερα να τερματίσω. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί αυτόν τον καιρό πέρασα πολύ δύσκολα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους γονείς μου, τον αδερφό μου, την αδερφή μου που είναι πάντα κοντά μου. Γιατί είναι πολύ δύσκολα οικονομικά και το παλέψαμε μόνοι μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον φυσικοθεραπευτή μου στην Καρδίτσα, που όλο τον χειμώνα με βοήθησε πάρα πολύ», συνέχισε.

«Το πάλεψα πολύ φέτος, είχα κάποιες αναποδιές, είχα μια λιποθυμία, μπήκα τελευταία στιγμή. Αλλά είπα ότι, σε αντίθεση με τη Βουδαπέστη, θα το παλέψω να τερματίσω, έστω κι αν έβγαινα τελευταία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον προπονητή μου, τον Γρηγόρη Κοντό», κατέληξε.

 
