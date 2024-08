Ολυμπιακοί Αγώνες: Viral η selfie αθλητών πινγκ πονγκ της Βόρειας και της Νότιας Κορέας μετά την απονομή των μεταλλίων

Viral έγινε η selfie που έβγαλαν οι αθλητές επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ πονγκ) της Νοτίου και της Βορείου Κορέας την Τρίτη, μετά την απονομή των μεταλλίων. Η selfie αναρτήθηκε στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo αφού το κινεζικό δίδυμο του Τσουκίν Ουάνγκ και της Γινγκσά Σα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ολυμπιακό τουρνουά πινγκ πονγκ του Παρισιού, στο μικτό διπλό.

Όμως, τα φώτα της δημοσιότητας αντί να πέσουν στους Κινέζους αθλητές, στράφηκαν στους αθλητές της Βόρειας και της Νότιας Κορέας, που κατέκτησαν το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο, αντίστοιχα. Το δίδυμο της Βόρειας Κορέας αποτελούσαν ο Σικ Γιονγκ Ρι και η Κουμ Γιονγκ και της Νότιας ο Γιονγκχούν Λιμ και η Γιουμπίν Σιν.

Ο Νοτιοκορεάτης Γιονγκχούν Λιμ είναι αυτός που τράβηξε την selfie με τους υπόλοιπους αθλητές - και τους Κινέζους που κατέκτησαν το χρυσό - να ποζάρουν χαμογελαστοί, σε μια χρονική στιγμή που επικρατεί ένταση στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών.

«Αυτή είναι πιθανώς η πιο ουσιαστική φωτογραφία των Ολυμπιακών Αγώνων», αναφέρει το περιοδικό Time σε σχετικό δημοσίευμα και τονίζει πως οι αθλητές της επιτραπέζιας αντισφαίρισης Βορείου και Νοτίου Κορέας «έκλεψαν» τη δόξα από τους Κινέζους που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο. «Μια selfie με τις εθνικές σημαίες από τις δύο Κορέες και ένα τηλέφωνο Samsung», έγραψε η αγγλόφωνη εφημερίδα της Νοτίου Κορέας JongAng Ilbo, επειδή το κινητό που κρατούσε στα χέρια του ο Λιμ ήταν Samsung.



Από την πλευρά του ο Γιονγκχούν Λιμ δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης της Νοτίου Κορέας: «Τους έδωσα συγχαρητήρια μόλις ανακοινώθηκε πως κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο». Τα μέσα ενημέρωσης της Νοτίου Κορέας προβάλλουν επανειλημμένα την είδηση με την selfie των αθλητών των δύο χωρών ενώ πολλοί στη χώρα σχολιάζουν πως η φωτογραφία δείχνει μια σπάνια στιγμή ενότητας. Από τον περασμένο Μάιο, η Βόρεια Κορέα στέλνει συχνά εκατοντάδες μπαλόνια που περιέχουν διάφορα σκουπίδια στην γειτονική Νότια Κορέα με αποτέλεσμα ο στρατός της να ξαναρχίσει τις μεταδόσεις μηνυμάτων από μεγάφωνα με στόχο το βόρειο γείτονα.

Η κυβέρνηση της Πιονγκγιάνγκ υποστηρίζει ότι ανταποδίδει μια συνεχιζόμενη εκστρατεία προπαγάνδας από Βορειοκορεάτες που αυτομόλησαν στο Νότο και από ακτιβιστές, οι οποίοι στέλνουν τακτικά μπαλόνια που περιέχουν φυλλάδια κατά της Βόρειας Κορέας, μαζί με τρόφιμα, φάρμακα, χρήματα και στικάκια USB με βιντεοκλίπ μουσικής K-pop και τηλεοπτικές σειρές.

Η τελευταία φορά που η Βόρεια Κορέα συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Η απομονωμένη χώρα δεν είχε στείλει αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο εξαιτίας της πανδημίας.

