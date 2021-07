Οι Ολυμπιονίκες στους Αγώνες του Τόκιο, που ξεκινούν στις 23 Ιουλίου, μπορούν να ξεχάσουν τις στιγμές που κάποιος επίσημος τους περνά το μετάλλιο γύρω από το λαιμό και ανταλλάσσει χειραψία μαζί τους, ενώ στέκονται στο βάθρο.

Αντί για αυτό, οι απονομές στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο θα είναι… do it yourself. Τα μετάλλια θα παρουσιάζονται πάνω σε ένα δίσκο, από τον οποίο θα τα παίρνουν μόνοι τους οι αθλητές και θα τα περνούν γύρω από τον λαιμό τους.

Όλα αυτά μπροστά στις άδειες κερκίδες- αφού απαγορεύθηκε η προσέλευση θεατών στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Τόκιο- ενώ δεν θα υπάρχουν αγκαλιές ή χειραψίες.

«Τα μετάλλια δεν θα φορά κάποιος στον λαιμό των αθλητών. Θα παρουσιάζονται στον αθλητή πάνω σε δίσκο και εκείνος θα το παίρνει μόνος του», δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ.

«Θα διασφαλίζεται ότι το άτομο που θα βάζει τα μετάλλια στο δίσκο θα φορά γάντια που έχουν απολυμανθεί. Οι παρουσιαστές και οι αθλητές θα φορούν μάσκα. Δεν θα γίνονται αγκαλιές ή χειραψίες στις τελετές απονομής», συμπλήρωσε ο Μπαχ.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων, η επιδεινώνεται η επιδημιολογική εικόνα στη διοργανώτρια πόλη. Σήμερα το Τόκιο- που έως τις 8 Αυγούστου θα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης- ανακοίνωσε 1.149 νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα περισσότερα εδώ και περίπου έξι μήνες.

Με πληροφορίες από Reuters