Ο Ζοζέ Μουρίνιο δεν άργησε να βρει νέα ομάδα μετά την απόλυση από την Τότεναμ: θα είναι στον πάγκο της Ρόμα από τη νέα σεζόν.

Περίπου δύο εβδομάδες από τη στιγμή που η Τότεναμ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους, η Ρόμα ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, πως ο 58χρονος Πορτογάλος θα είναι ο προπονητής της ομάδας τη νέα σεζόν.

Ο Μουρίνιο διαδέχεται τον συμπατριώτη του Πάουλο Φονσέκα, για τον οποίο η Ρόμα ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι αποχωρεί στο τέλος αυτής της σεζόν.

The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

