Ο Τζόκοβιτς έφτασε τις 100 νίκες στο Wimbledon – αλλά την παράσταση έκλεψε η 7χρονη κόρη του

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σημείωσε ακόμη ένα ορόσημο στην εντυπωσιακή του πορεία στο Wimbledon, κατακτώντας το Σάββατο την 100ή του νίκη στο τουρνουά.

Ωστόσο, δεν ήταν ο μόνος που αποθεώθηκε στο κεντρικό κορτ, καθώς η 7χρονη κόρη του, Τάρα, κέρδισε τις εντυπώσεις με έναν αυθόρμητο χορό πανηγυρισμού που έκανε το κοινό να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα.

Αμέσως μετά τη νίκη του επί του συμπατριώτη του Μίομιρ Κετσμάνοβιτς, ο Τζόκοβιτς ρωτήθηκε για τον χαρακτηριστικό χορό που έχει υιοθετήσει στους πανηγυρισμούς του. «Υπάρχει ένα τραγούδι που ακούμε με τα παιδιά — κοίτα, η κόρη μου το κάνει τώρα», είπε γελώντας και κοιτώντας στην εξέδρα. «Θες να το δείξεις, αγάπη μου;»

Η κάμερα έπιασε την Τάρα να εκτελεί με αυτοπεποίθηση τη χορογραφία: σφιγμένες γροθιές προς τα κάτω, έπειτα αριστερά, δεξιά και πάνω από το κεφάλι. Το κοινό την αποθέωσε. «Είναι η δασκάλα μου», είπε ο Τζόκοβιτς. «Είναι μια μικρή παράδοση που έχουμε τελευταία. Ελπίζω να συνεχίσουμε για να… συνεχίσουμε το “pump it up” στο Wimbledon».

Celebrating with the ones who matter the most ♥️



We've got another Djokovic celebration to add to the list - and his daughter Tara gave Centre Court a fantastic demonstration 😁#Wimbledon pic.twitter.com/YMN0uYumF5