Ο Ράφα Ναδάλ αποχαιρέτησε το Ρολάν Γκαρός - Φέντερερ, Τζόκοβιτς και Μάρεϊ έδωσαν το παρών

Λίγοι αθλητές έχουν γίνει περισσότερο συνώνυμοι με ένα γεγονός από τον Ραφαέλ Ναδάλ και το Ρολάν Γκαρός.

Ο Ισπανός κατέκτησε 14 τίτλους στο χωμάτινο grand slam του Παρισιού κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του και το Ρολάν Γκαρός έδωσε στον θρυλικό πρωταθλητή του ένα τελευταίο ξεχωριστό αντίο την Κυριακή. Ο 38χρονος, ο οποίος αποσύρθηκε από το τένις πέρυσι, τιμήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής τελετής στην έναρξη της φετινής διοργάνωσης και ο Ναδάλ δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Χιλιάδες οπαδοί, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κόκκινες μπλούζες με το μήνυμα «Merci Rafa» γραμμένο πάνω τους, υποδέχτηκαν τον Ναδάλ με ένα όρθιοι και χειροκροτώντας καθώς ο σπουδαίος τενίστας έβγαινε στο γήπεδο Philippe-Chatrier. Στη συνέχεια, ένα μοντάζ με τις καλύτερες στιγμές του Ναδάλ στο Ρολάν Γκαρός άρχισε να παίζει στις οθόνες, αφήνοντας τον 22 φορές νικιτή grand slam με δάκρυα στα μάτια.

«Αυτό είναι δύσκολο», είπε ο Ναδάλ στα γαλλικά, καθώς ξεκινούσε τη συγκινητική του ομιλία.

«Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω αφού παίζω σε αυτό το γήπεδο τα τελευταία 20 χρόνια. Κερδίζοντας, χάνοντας, αλλά κυρίως συγκινούμενος κάθε φορά που είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ», τόνισε. Ο Ναδάλ συνέχισε να μιλάει τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά, καθώς αναπολούσε τις εμπειρίες του παίζοντας σε αυτή τη διοργάνωση τα τελευταία 20 χρόνια, αφού έκανε το ντεμπούτο του ως 18χρονος.

Ο Ναδάλ αποσύρθηκε με ένα εκπληκτικό ρεκόρ 112-4 στο Γαλλικό Όπεν, κερδίζοντας και τους 14 τελικούς που έπαιξε στο Philippe-Chatrier, κάπου που περιέγραψε ως «χωρίς αμφιβολία, το πιο σημαντικό γήπεδο τένις της καριέρας μου».

Στη συνέχεια, η φωνή του Ναδάλ άρχισε να σπάει, καθώς ευχαρίστησε την ομάδα του που τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, και κυρίως τον θείο του Τόνι, ο οποίος υπήρξε ο βασικός προπονητής του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με τα συναισθήματα στα ύψη, ο Ναδάλ δέχθηκε στη συνέχεια τρεις από τους μεγαλύτερους αντιπάλους του κατά τη διάρκεια της καριέρας του: Ρότζερ Φέντερερ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Άντι Μάρεϊ. Και οι τέσσερις αγκαλιάστηκαν στη μέση του γηπέδου πριν ο Ναδάλ ευχαριστήσει τους τρεις φίλους του για την υποστήριξή τους.

Thank you guys. From the bottom of my heart 😘



🙌🏻 @rogerfederer @DjokerNole @andy_murray pic.twitter.com/LrTHOooODA