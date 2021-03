Ο Τόμας Μπαχ επανεξελέγη πρόεδρος της ΔΟΕ σήμερα, Τετάρτη, εξασφαλίζοντας μία ακόμη τετραετή θητεία.

Ο Γερμανός δικηγόρος και πρώην αθλητής της ξιφασκίας ήταν ο μοναδικός υποψήφιος. Με ψήφους 93-1 επανεξελέγη, ενώ τέσσερα μέλη απείχαν από την ψηφοφορία, σύμφωνα με το Associated Press.

«Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τη συντριπτική ψήφο εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Μπαχ, απευθυνόμενος στα μέλη της ΔΟΕ κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνόδου.

Ο Μπαχ τόνισε ότι το Τόκιο παραμένει «η καλύτερα προετοιμασμένη πόλη για τους Ολυμπιακούς αγώνες στην ιστορία» και επανέλαβε ότι η διοργάνωση θα ξεκινήσει κανονικά στις 23 Ιουλίου, παρά τους περιορισμούς λόγω του κορωνοϊού.

«Το ερώτημα δεν είναι αν, το ερώτημα είναι πώς θα διεξαχθούν αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες», δήλωσε ακόμη ο Μπαχ.

Η 137η Σύνοδος της ΔΟΕ είχε προγραμματιστεί να γίνει στην Αθήνα, όμως λόγω της πανδημίας τελικά διεξάγεται διαδικτυακά. Για συμβολικούς λόγους, ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Σπύρος Καπράλος, έκανε την εναρκτήρια τοποθέτηση live από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ακολούθησε η ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου με την Ολυμπιακή σημαία να ανεβαίνει στον ιστό του Παναθηναϊκού Σταδίου.

IOC Member and @HellenicOlympic President @SpyrosCapralos opens the remote #IOCSession from the Panathenaic Stadium in Athens, home of the first modern Olympic Games in 1896 pic.twitter.com/Hd9FV4g0Qg