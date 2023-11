O Στέφανος Τσιτσιπάς εγκατέλειψε αγώνα και ζήτησε συγγνώμη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εγκατέλειψε την αναμέτρηση με τον Χόλγκερ Ρούνε μόλις στο τρίτο game του αγώνα τένις λόγω τραυματισμού.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την σημερινή αναμέτρηση, καθώς εγκατέλειψε τον αγώνα για τα ATP Finals, μετά από μόλις τρία games και 17 λεπτά αγώνα, ενώ το σκορ ήταν στο 2-1 υπέρ του Δανού τενίστα. Κατά τη διακοπή ο Τσιτσιπάς ζήτησε ιατρική βοήθεια, εξ αιτίας των ενοχλήσεων στη μέση.

«Ζητώ συγγνώμη από όλους τους οπαδούς που ήρθαν σήμερα. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να τελειώσω τον αγώνα. Είναι κρίμα επίσης να μην δώσω αυτή τη θέση σε κάποιον άλλο για να προσπαθήσει τουλάχιστον να κάνει κάτι με αυτή», ανέφερε ο ίδιος σε δηλώσεις του μετά την αποχώρησή του.

Είπε επίσης πως είχε το «πράσινο φως» των γιατρών προκειμένου να αγωνιστεί, αλλά δεν μπορούσε να συνεχίσει. «Μισώ να αποχωρώ από αγώνες, δεν είμαι τέτοιος τύπος. Με “σκοτώνει“ που δεν μπορώ να ολοκληρώσω αυτό το τουρνουά» , τόνισε.

